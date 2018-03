Serie B, i nostri pronostici Quanto finirà secondo voi Salernitana-Novara?

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine propone la rubrica denominata “I nostri pronostici”: a voi toccherà provare a indovinare il risultato della partita tra Salernitana e Novara in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi, noi ci soffermeremo sulle cinque gare più interessanti della giornata fornendo qualche spunto di riflessione anche agli amanti della “schedina”. Ecco le nostre previsioni:

Cremonese-Entella: come ampiamente prevedibile i grigiorossi sono calati progressivamente a causa di un’età media piuttosto elevata in una categoria per antonomasia riservata ai giovani che corrono senza conoscere fatica. Il tasso tecnico e l’esperienza, però, alla lunga fanno sempre la differenza e riteniamo possa essere la partita decisiva per rilanciarsi definitivamente in zona play off. PRONOSTICO 1

Parma-Foggia: da un lato una squadra che ha investito tanto, ma che balbetta spesso, dall’altro una compagine paradossalmente ostica in trasferta e vulnerabile in casa.Siamo certi che lo spettacolo non mancherà, ma i ducali non possono permettersi un ulteriore passo falso, per di più tra le mura amiche. PRONOSTICO 1

Pescara-Empoli: il momento degli abruzzesi è molto delicato e la doppia rimonta subita ad Avellino conferma che sussiste una problematica soprattutto di natura psicologica. Del resto non deve essere semplice ritrovarsi improvvisamente a lottare per evitare la retrocessione dopo i proclami di inizio stagione da parte della proprietà. All’Empoli il compito di dimostrarsi per davvero la più forte del campionato approfittando del momento no dei biancazzurri e del rientro tra i titolari del bomber Caputo. PRONOSTICO 2

Venezia-Cittadella: derby aperto ad ogni tipo di pronostico, sicuramente tutto da seguire e contraddistinto da due filosofie di gioco diverse: da una parte il pragmatico e solido Venezia di Inzaghi, dall’altra un undici sbarazzino, imprevedibile, che si diverte senza pressioni e che da anni ben figura in cadetteria anche grazie alla bravura di un allenatore sottovalutato come Venturato. Il fattore campo conta, ma i granata del Nord in trasferta sono osso duro per tutti. PRONOSTICO X

Cesena-Perugia: reduce da cinque vittorie consecutive ottenute anche attraverso un bel gioco, la formazione di Breda sogna per davvero di giocarsi la promozione attraverso i play off, ma è consapevole di affrontare un avversario ancora ferito per il ko maturato a Foggia e assai desideroso di dare quanto prima un calcio alla crisi e alla zona retrocessione. Sfida da “Gol”, con tanto equilibrio e la consapevolezza che un pareggio potrebbe andar bene ad entrambe. PRONOSTICO X

Gaetano Ferraiuolo