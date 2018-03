Serie B : il quadro della 32^ giornata Si inizia con due anticipi oggi

Turno domenicale, con due anticipi oggi, nella 32^ giornata del campionato di Serie B. Tra poco in campo Spezia e Ascoli, due squadre bisognose di punti per obiettivi diversi. Alle 20:30 poi toccherà a Bari-Brescia, gara sulla falsariga della precedente. Domani Empoli e Frosinone cercheranno di allungare in classifica sul Palermo, che ospiterà il Carpi. Magari i ciociari, ospiti della Ternana, proveranno a operare il sorpasso nei confronti della capolista.

Più difficile il compito dei toscani che saranno di scena all’Adriatico, contro il Pescara reduce dal pareggio di Avellino. La Salernitana cerca di incamerare il quarto risultato utile consecutivo contro il Novara, rigenerato da mister Di Carlo. Trasferta complicata per l’Avellino al Piola, contro la Pro Vercelli di Grassadonia, una squadra tosta come il suo allenatore desiderosa di aggiungere tre punti alla propria classifica deficitaria. Le rimanenti gare a chiudere la giornata, in attesa del prossimo turno in programma giovedì sera.

Per consultare le probabili formazioni cliccare qui sul sito della Lega B

Maurizio Grillo