La prima volta di Orlando: ecco l'attaccante 8 mesi dopo Aria di campo per l'ex Vicenza. Anno prossimo ancora in granata?

Una buona notizia ha fatto finalmente sorridere la tifoseria granata. Francesco Orlando, sfortunatissimo attaccante giunto a Salerno tra l'entusiasmo generale e costretto a mordere il freno per un bruttissimo infortunio, è stato convocato per la prima volta in questa stagione e potrà finalmente respirare un po' il clima della partita in prima persona e non soltanto dalla tribuna come accaduto per tutto l'arco del campionato. Operato al crociato a fine luglio e seguito passo dopo passo dallo staff medico con l'obiettivo di non forzare i tempi per evitare pericolose ricadute, Orlando già da una ventina di giorni si era riaggregato al gruppo alternando lavoro individuale ad esercitazioni tattiche e partitelle, con Colantuono che gli ha sempre dato consigli preziosi per evitare che la voglia di rientrare quanto prima non gli permettesse di seguire alla lettera il protocollo riabilitativo previsto dal dottor Italo Leo. Pur con un pochino di ritardo rispetto alle previsioni (si sperava di averlo in campo per inizio febbraio, ma in questi casi la cautela non è mai troppa), l'ex Vicenza rivede il campo otto mesi dopo quel "crack" che aveva lasciato tanto amaro in bocca e che aveva spinto qualche tifoso addirittura a contestare la scelta dell'ex tecnico Bollini di prevedere due partite amichevoli in poche ore a cospetto di avversari dilettantistici. Nulla di tutto questo, si è trattata soltanto di una semplice fatalità e di tanta sfortuna per un ragazzo sostenuto con affetto dal pubblico e coccolato sin dal primo giorno di ritiro. Tecnicamente dotato, mentalmente motivatissimo, Orlando rappresenterà l'arma in più da qui al termine del campionato, ma ovviamente ci sarà bisogno ancora di un pochino di tempo affinché sia totalmente abile e arruolabile. Domani sarà in panchina, chissà che non possa essere l'uomo della svolta per raggiungere l'obiettivo salvezza e, chissà, riaccendere una piccola fiammella di speranza play off. Intanto la società, consapevole di aver quasi perso un anno per colpe non proprie, potrebbe già parlare con il procuratore ed optare per un secondo anno a Salerno per consentirgli di riscattarsi e di essere davvero il colpo di mercato dell'estate 2018-19. Discorsi prematuri, certo, ma la sensazione è che Orlando potrà essere uno dei primi a sposare l'ambizioso progetto nell'anno del centenario. Per dare un calcio alla sfortuna e segnare tanti gol sotto la curva Sud Siberiano...

Gaetano Ferraiuolo