Prevendita Salernitana-Novara: il dato aggiornato Altra giornata flop, contro i piemontesi Arechi per pochi intimi

Sicuramente non ci si aspettava di ricalcare le orme della prevendita in occasione del derby contro l’Avellino, ma contro il Novara lo stadio Arechi sarà di nuovo per pochi intimi: 2000 i tagliandi staccati fin ora, di cui 25 per il settore ospiti. Numeri decisamente bassi, ma tutto sommato in linea con il trend stagionale. Nonostante la squadra sia tornata su livelli accettabili, sono diverse migliaia i tifosi che quest’anno hanno abbandonato gli spalti, e che continuano a snobbare la squadra granata. C’è da dire che il solito campionato altalenante condotto dalla squadra fin qui non ha di certo aiutato, ma l’obiettivo salvezza non è stato ancora centrato, e fin quando non sarà raggiunto, servirà l’aiuto di tutti. Al di là di questo domani lo zoccolo duro sarà presente, ed è su di loro che i granata potranno fare sempre affidamento.

Redazione sport