L’Ascoli acciuffa un prezioso pari in extremis al Picco Lo Spezia in inferiorità numerica era riuscito a portarsi avanti 1-0

Buon pareggio 1-1 ottenuto dall’Ascoli sul difficile terreno del Picco di La Spezia. La squadra di Gallo ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Mora al 41’ del primo tempo, ottenuto il vantaggio in superiorità numerica non riesce a difenderlo fino in fondo, incassando la rete del pareggio nei minuti di recupero. Avevano cominciato abbastanza bene i padroni di casa, in una gara agonisticamente molto tirata, Piscopo a fatica è riuscito a tenere in pugno. Al 10’, colpo preciso di Forte, che si destreggia bene in area avversaria, ma il suo tiro non è fortunato e sbatte sul palo. Da segnalare al 20’ l’infortunio di De Col, uscito anzitempo dal campo per noie muscolari, al suo posto subentrato Augello. Svolta della gara al 42’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mora nella mischia dà una gomitata in pieno volto a un avversario. Rosso diretto per l’arbitro, anche se i calciatore era stato ammonito pochi minuti prima. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica lo Spezia va in vantaggio al 25’, grazie a Marilungo che sfrutta abilmente di testa un corner: avvitamento dell’attaccante e pallone alle spalle di Agazzi. Gli ospiti non ci stanno e provano una reazione, con la compagine di Gallo tesa a chiudersi. Alla fine lo sforzo dei bianconeri viene premiato al 46’ con Lores Varela, che raccoglie una corta respinta della retroguardia spezzina e trova il varco giusto per realizzare la rete del pareggio. A nulla serve l’intervento disperato di Manfredini, che riesce solo a toccare il pallone.

Spezia-Ascoli 1-1



Spezia (4-3-1-2): Manfredini, De Col (24’ Augello), Terzi, Giani, Lopez, Maggiore, Juande, Mora, Marilungo, Forte (46’ Bolzoni), Granoche (73’ Capelli). All. Gallo.

Ascoli (3-5-2): Agazzi, Padella, Mengoni (62’ De Santis), Gigliotti (73’ Ganz), Mogos, D’Urso, Addae, Buzzegoli (58’ Lores Varela), Pinto, Clemenza, Monachello. All. Cosmi.

Arbitro: Fabio Piscopo di Sanremo (IM)

Reti: 70’ Marilungo (S), 91’ Lores Varela (A)

Ammoniti: 33’ Mora (S), 46’ Buzzegoli (A), 52’ Mogos (A), 88’ Capelli (S), Addae (A), Granoche (S).

Espulso: 41’ Mora (S)

Maurizio Grillo