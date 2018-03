Brescia, tonfo a Bari La squadra di Boscaglia incassa tre gol dai pugliesi

Il Bari torna alla vittoria dopo tre pareggi e raggiunge il Cittadella a 50 punti. Il Brescia resta in zona play-out e attende i risultati di domani con l’augurio di non ritrovarsi in una posizione di classifica ancora più precaria. Tutto facile per i padroni di casa che passano già al 7’ con Improta, che raccoglie un suggerimento di Nenè e infila con un diagonale la porta avversaria. Al 30’ si può considerare la partita già praticamente chiusa: è Cissè a realizzare il raddoppio con un tiro a giro dalla distanza. Conti definitivamente chiusi nella ripresa al 9’, l’assistman Nenè riceve da Improta e con un forte destro batte ancora una volta Minelli. Grande festa sugli spalti al triplice fischio dell’arbitro Giua. Ricordiamo che il Bari dovrà recuperare la gara di Avellino, un’ ulteriore occasione per la formazione di Fabio Grosso.

BARI-BRESCIA: 3-0

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Empereur, Marrone, Basha (17′ Petriccione), Iocolano, Henderson (30′ Busellato); Anderson, Cissè (34’st Kozak), Nenè, Improta. A disp: De Lucia, Conti, D’Elia, Petriccione, Kozak, Galano, Cassani, Tello, Andrada, Busellato, Viola, Di Cosmo. All: Fabio Grosso.

BRESCIA (3-5-2): Minelli, Somma, Viviani (1’st Caracciolo), Torregrossa, Martinelli, Embalo (23’st Furlan), Curcio, Cortesi (14′ Rivas), Bisoli, Gastaldello, Cancellotti. A disp. Pelagotti, Kostantinidis, Caracciolo, Lancini, Furlan, Meccariello, Longhi, Rivas. All. Boscaglia.

Arbitro: Giua di Olbia (Rossi-Scatragli; IV uff. Sacchi)

Reti: 7′ Improta, 30′ Cissè, 9′ Nenè

Ammoniti: Cortesi (Br), Cancellotti (Br), Torregrossa (Br), Henderson (Ba), Empereur (Ba)

Maurizio Grillo