Probabili formazioni: scelte confermate, Novara senza terzini Le possibili scelte dei due tecnici in vista della gara di oggi

Mancano poche ore e Salernitana e Novara si contenderanno il 32° turno della Serie B 2017/18. All’Arechi sono attesi circa settemila spettatori, meno della metà dei presenti nel derby con l’Avellino. Le due squadre sono a caccia di punti salvezza e sarà importante sfruttare al meglio questa occasione. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Colantuono prosegue la sua linea nel segno della continuità e ripropone l’ormai noto 4-3-3 con lo stesso blocco della gara allo “Stirpe”. Tra i pali c’è Radunovic, tornato ieri in extremis dal ritiro serbo grazie ad un permesso della Federazione. In difesa tengono banco le condizioni di Schiavi, convocato ma non al meglio. Probabile, dunque, ancora Monaco titolare, con Tuia al suo fianco, Pucino a sinistra e Casasola a destra. A centrocampo le chiavi della regia saranno affidate a Ricci, con Kiyine e Minala ai lati, ed Odjer pronto a dare il proprio contributo dalla panchina. Stesso destino per Rossi, ormai pienamente, ma più indietro nelle gerarchie rispetto al tridente titolare composto da Di Roberto-Bocalon-Sprocati. In panchina si rivede Orlando dopo quasi otto mesi dal suo infortunio. Assenti, invece, Palombi ed Adamonis impegnati con le proprie nazionali.

Le scelte di Di Carlo

Nei piemontesi Di Carlo deve far fronte alla mancanza di terzini di ruolo: a destra Golubovic è squalificato, mentre Dickman è impegnato con l’Italia Under 21. Spazio dunque a Moscati, che si disporrà sull’out destro, con Chiosa che scivola sull’out mancino (solo panchina per Calderoni) e la coppia centrale Troest-Mantovani a completare il reparto. A centrocampo l’ex Sciaudone dovrebbe partire titolare, mentre in attacco il tridente sarà composta da Di Mariano e Sansone ai lati di Puscas. Solo panchina per Macheda e Sansone.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Monaco 75%

D - Tuia 90%

D - Pucino 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Di Roberto 90%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Russo, Vitale, Mantovani, Schiavi, Asmah, Popescu, Odjer, Zito, Signorelli, Della Rocca, Orlando, Rosina, Rossi.

Ballottaggi:

Monaco 75% - Schiavi 25%.

Indisponibili: Adamonis, Bernardini, Akpa Akpro, Palombi.

Novara (4-3-3): Montipò; Moscati, Troest, Mantovani, Chiosa; Casarini, Orlandi, Sciaudone; Sansone, Puscas, Di Mariano. A disp.: Benedetti, Farelli, Bove, Calderoni, Del Fabbro, Seck, Nardi, Ronaldo, Lukanovic, Macheda, Maniero.

Simone Gallo