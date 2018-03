Salernitana, niente distrazioni Oggi fondamentale vincere, ma attenzione ai cali di tensione

Oggi conta vincere e non ce ne vogliano i seguaci di de Coubertin! Una Salernitana in netta ripresa nelle ultime tre gare può fare un importante passo in avanti verso la salvezza, conquistando contro il Novara all'Arechi tre punti fondamentali verso la salvezza. Non sarà facile, diciamolo subito. La squadra di Di Carlo, così come quella di Colantuono, è in trend positivo e sta dando ottimi segnali di ripresa. Inoltre i piemontesi, tenendo conto anche della gestione tecnica precedente, hanno un passo decisamente migliore fuori dalle mura amiche.

Meno spettatori, ma sarà comunque spettacolo

Un peccato che sugli spalti non sarà spettacolo come avvenuto nel derby contro l'Avellino, ma lo zoccolo duro dei tifosi, quelli sempre presenti, non farà di certo mancare il consueto solito apporto. Si va verso la conferma del 4-3-3 e degli stessi elementi scesi in campo a Frosinone. Schiavi è recuperato, ma non al meglio e quindi partirà quasi certamente dalla panchina, a vantaggio di Monaco, autore di una buona prova allo Stirpe.

Salernitana con l'occhio della tigre

Occhio, quindi al Novara, sarà necessario rivedere la stessa Salernitana ammirata contro i ciociari e nel derby contro i “cugini”, quella con gli “occhi della tigre”, per intenderci. Siamo certi che giocando in maniera determinata e con la giusta cattiveria agonistica anche la compagine di Di Carlo può essere domata. Mai abbassare la guardia. Questa serie B non consente cali di concentrazione, altrimenti sarà dura contro chiunque.

Maurizio Grillo