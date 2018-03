LIVE | Salernitana-Novara: inizia la ripresa Segui la cronaca live della gara tra Salernitana-Novara su granatissimi.ottopagine.it

3': calcio d'angolo conquistato dalla Salernitana.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti le due squadre di dirigono negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Prima frazione abbastanza bloccata, con un'occasione per parte. Il Novara colpisce una traversa con Del Fabbro, mentre i granata sono andavi vicini al vantaggio con una conclusione potente di Ricci, deviata in angolo da Montipò.

FINE PRIMO TEMPO

Due minuti di recupero.

42': problemi fisici anche per Di Roberto, sostituito da Rosina.

39': sulla punizione Tuia tenta la conclusione potente, ma il tiro è troppo centrale.

37': Mantovani atterra Bocalon al limite, per il direttore di gara è ammonizione.

37': grosso rischio corso da Montipò che per un'inerzia non si fa soffiare il pallone da Bocalon con la porta sguarnita.

34': gioco molto fisico del Novara che spesso commette fallo.

32': grande bordata dalla distanza di Ricci diretta all'incrocio, ma superlativo Montipò a deviare in angolo.

29': niente da fare per Pucino, al suo posto entra Vitale.

27': Orlandi primo ammonito della gara, colpevole di fallo tattico su Kiyine.

25': fortunatamente il terzino sembra aver recuperato e prova a restare in campo.

23': Pucino a terra chiede il cambio.

19: doppia grande occasione per i piemontesi, prima Del Fabbro colpisce di testa la traversa, poi Radunovic nega la rete a Puscas sulla ribattuta.

18': calcio d'angolo per il Novara che sta giocando di ripartenza

14': brivido per la difesa granata con il Novara lanciato in contropiede ma inconcludente in fase finalizzativa.

12': buon fallo sulla trequarti conquistato da Bocalon.

10': intervento rischioso di Ricci in copertura che rischia il giallo.

7': diversi errori tecnici stanno condizionando il gioco in questa fase del match.

4': inizio di gara abbastanza contratto su entrambi i fronti.

2': primo angolo della gara conquistato da Minala.

Ore 15:02 GARA INIZIATA

Ore 14:59 le due squadre scendono in campo.

Mancano poco e Salernitana e Novara si contenderanno il 32° turno della Serie B 2017/18. All’Arechi sono presenti circa settemila spettatori, meno della metà dei presenti nel derby con l’Avellino. Le due squadre sono a caccia di punti salvezza e sarà importante sfruttare al meglio questa occasione. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Colantuono prosegue la sua linea nel segno della continuità e ripropone l’ormai noto 4-3-3 con lo stesso blocco della gara allo “Stirpe”. Tra i pali c’è Radunovic, tornato ieri in extremis dal ritiro serbo grazie ad un permesso della Federazione. In difesa non al meglio Schiavi, spazio dunque ancora a Monaco titolare, con Tuia al suo fianco, Pucino a sinistra e Casasola a destra. A centrocampo le chiavi della regia sono affidate a Ricci, con Kiyine e Minala ai lati. In avanti riproposto l’ormai tridente titolare composto da Di Roberto-Bocalon-Sprocati. In tribuna Orlando nonostante la convocazione.

Nei piemontesi Di Carlo deve far fronte alla mancanza di terzini di ruolo: a destra Golubovic è squalificato, mentre Dickman è impegnato con l’Italia Under 21. Spazio dunque a Moscati, che si disporrà sull’out destro, con Chiosa che scivola sull’out mancino (solo panchina per Calderoni) e la coppia centrale Del Fabbro-Mantovani a completare il reparto. A centrocampo l’ex Sciaudone parte titolare, mentre in attacco il tridente è composto da Di Mariano e Sansone ai lati di Puscas. Solo panchina per Macheda e Sansone.

Il tabellino:

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Pucino (29'pt Vitale); Minala, Ricci, Kiyine; Di Roberto (42'pt Rosina), Bocalon, Sprocati. A disp.: Russo, Asmah, Schiavi, Popescu, Mantovani, Signorelli, Della Rocca, Odjer, Zito, Rossi. All.: Colantuono.

NOVARA (4-3-3): Montipò; Moscati, Del Fabbro, Mantovani, Chiosa; Casarini, Orlandi, Sciaudone; Sansone, Puscas, Di Mariano. A disp.: Benedetti, Farelli, Bove, Calderoni, Troest, Seck, Nardi, Ronaldo, Lukanovic, Macheda, Maniero. All.: Di Carlo.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano.

Ammoniti: Orlandi (N), Mantovani (N).

Spettatori: 6692.

Simone Gallo