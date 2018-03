Le condizioni di Pucino: il comunicato della società Il difensore è uscito anzitempo per problemi muscolari. Solo un trauma contusivo per Di Roberto

Raffaele Pucino è stato costretto a uscire a causa di noie muscolari. Il calciatore ha provato anche a continuare a giocare dopo le cure dei sanitari, ma alla fine ha dovuto lasciare il posto a Vitale. Un vero peccato perchè il difensore si sta mostrando tra i più in forma e tra i più continui. L'entità del suo infortunio sarà valutata in settimana.Nulla di importante, invece, per Di Roberto. Di seguito il comunicato della società sulle condizioni dei calciatori:

Nel corso della gara odierna Raffaele Pucino ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite destro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. Nunzio Di Roberto ha riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro.

Redazione Sport