Altri campi: solo pari per l'Avellino, stop Frosinone Pescara e Cremonese in caduta libera, in gol Donnarumma e Gatto

In attesa dei posticipi di questa sera, si sta completando la trentaduesima giornata del campionato di serie B. Detto ampiamente delle meritate vittorie di Salernitana e Bari e del preziosissimo pareggio strappato dall'Ascoli in casa dello Spezia, si è quasi del tutto giocato il turno della domenica delle Palme che, come sempre, ha regalato risultati a sorpresa e tanti colpi di scena. In vetta, ad esempio, la situazione inizia a farsi decisamente interessante: l'Empoli, prossimo avversario dei granata nel Giovedì Santo, ha ingranato la quinta e volta spedito verso la promozione diretta grazie al diciassettesimo risultato utile consecutivo, un blitz esterno nel segno di Donnarumma che acuisce la crisi di un Pescara in caduta libera, contestato dai tifosi e pienamente invischiato nella lotta per non retrocedere. Possibile che patron Sebastiani possa decidere di esonerare Epifani per affidarsi a un tecnico di maggiore esperienza, molto improbabile venga richiamato in sella il boemo Zeman che, un mese fa, tra mille difficoltà aveva portato i biancazzurri a -3 dai play off.

Sorride anche il Palermo, capace di strapazzare per 4-0 il Carpi e di riprendere il cammino interrotto all'inizio del girone di ritorno; è crisi, invece, per il Frosinone, a secco di gol da 4 partite pur contando su un organico di qualità assoluta e incapace di espugnare il campo della quasi retrocessa Ternana. Per i ciociari si sta materializzando l'incubo della passata stagione, occhio alla posizione di Longo che a parte della piazza non ha mai convinto in pieno. Si rilancia il Parma grazie al 3-1 sull'altalenante Foggia, l'Entella sbanca lo Zini di Cremona grazie all'ex Salernitana Gatto e costringe i grigiorossi a ridimensionare le proprie ambizioni. 0-0 tra Pro Vercelli ed Avellino, specchio fedele di una gara assai tattica e poco spettacolare. Ecco la classifica provvisoria: Empoli 60, Frosinone 55, Palermo 54, Bari, Cittadella 50, Parma 47, Perugia, Venezia 46, Carpi 44, Spezia 42, Salernitana, Cremonese 41, Foggia 40, Pescara 37, Avellino 36, Novara, Entella 35, Brescia 34, Entella 33, Ascoli, Pro Vercelli 30, Ternana 27.

Gaetano Ferraiuolo