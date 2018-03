Sul web: "Grande gioia, ma fa male l'Arechi vuoto" L'angolo social: "Occasionali, statevi sempre a casa. Empoli, non abbiamo paura!"

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine riserva uno spazio a tutti quei tifosi della Salernitana che, subito dopo la partita vinta meritatamente contro il Novara, hanno espresso un pensiero sui social network. Tanta gioia per tre punti fondamentali in ottica salvezza, ma anche l'amaro in bocca per uno stadio completamente vuoto e a tratti alquanto freddo. Il pensiero più bello è quello dell'addetto stampa del Salerno Club 2010 Andrea Criscuolo: "Vittoria tutta per Giampietro. Il nostro Naddaka ha tifato dalle tribune del Paradiso per la nostra Salernitana". "Riccardo, segna ad Empoli e fai vedere a tutti che sei più forte di Donnarumma" dice invece Ilaria Riccio postando una foto che la ritrae con Bocalon all'esterno della tribuna subito dopo la fine della gara, con il club Mai Sola che ha aspettato l'uscita del centravanti granata per applaudirlo e ringraziarlo per l'ottima prestazione e per il gran cuore dimostrato. "Nel dopo partita Sasa' Avallone consegna la maglia di Pucino di oggi al parroco di Policastro ed al club Policastro clan granata. Gli assenti hanno sempre torto" dice Massimo Falci del CCSC, "Le partite non le vincono i tifosi, se avessimo lottato per altri obiettivi oggi lo stadio sarebbe stato pieno. La società non si può lamentare, è il terzo anno di B e bisognava alzare l'asticella" replica Gabriele Stanzione, storico tifoso di Pastena da decenni al fianco del cavalluccio marino.

"Sono fiducioso, sognare non costa nulla: io credo fortemente che la Salernitana abbia tutte le carte in regola per vincere ad Empoli e provare a riscattare a Bari le sconfitte immeritate degli ultimi anni" afferma Umberto Petolicchio, "Il cambio di rotta porta il suo nome. Corre, lotta, fa a sportellate, è su tutte le palle come un indemoniato, nonostante spesso sbagli controlli e passaggi, ma è questo lo spirito da perseguire" il pensiero di Francesco La Monica che mostra una foto di Bocalon, capace finalmente di trasformare i fischi in consensi. "Oggi mi sono proprio divertito in curva, c'era un pò di tensione per via di una partitaccia ma tutto sommato è stata una bella giornata: poche auto, pochi ingorghi, Arechi-Agropoli in trenta minuti. Sempre meglio. più si fa bene meno tifosi ci sono " dice con un pizzico di ironia Marco Lipari, "Ho colto il senso del tuo post (più o meno chiù poc simm chiù bell parimm) ma a me sembra tutto surreale. Qualcuno vuole convincermi che in fondo è stato sempre così, ma a me pare di assistere al mutamento genetico del tifoso della Salernitana. Contentissimo per la vittoria e per essere arrivato a casa in 12 minuti, ma oggi mi porto dentro tanta amarezza, quasi come se avessimo perso" la risposta di Tony Balli. "E ora crediamoci" il parere di Antonio Carmando, mentre Andrea La Padula, giunto appositamente con la moglie da Modena, è pronto a "vivere un'altra giornata con la Salernitana, il mio grande amore. Empoli, non abbiamo paura!". Lo zoccolo duro, dunque, sempre più pronto a vivere questo finale di stagione con grande partecipazione emotiva.

Gaetano Ferraiuolo