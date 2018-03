Assist, corsa e tanti recuperi: il migliore è Luigi Vitale Non era semplice rientrare in campo dopo un mese di panchina e qualche critica

Individuare il migliore in campo dopo la sfida di questo pomeriggio appare francamente difficile: nessuno ha giocato particolarmente sopra la media, ma in tanti hanno meritato un'ampia sufficienza per aver condotto la Salernitana alla terza vittoria nelle ultime quattro gare. Tuia, seppur un po' impreciso e vicino ad una goffa autorete, ha deciso il match con un perentorio colpo di testa, Bocalon ha giocato una mezz'ora finale di altissimo livello, Casasola e Monaco stanno affinando sempre più l'intesa con i compagni di reparto, Radunovic è la bella copia del portiere incerto e impreciso visto per quasi tutto il girone d'andata. Oggi, però, intendiamo premiare Luigi Vitale, calciatore di indiscusse potenzialità tecniche accantonato di recente per consentirgi di rifiatare e per fargli assimilare meglio i meccanismi del nuovo allenatore. Entrare in campo in sostituzione di un top player come Pucino e farsi trovare pronto non era certo semplice, del resto Vitale sapeva benissimo di avere gli occhi del pubblico e dello staff tecnico piantati addosso e non poteva certo fallire questa occasione per scalare posizioni nelle gerarchie di Colantuono. Da elemento di personalità, carisma e carattere si è tappato tutte e due le orecchie crescendo esponenzialmente con il passare dei minuti. Dalle sue parti è stato alzato una sorta di muro: Moscati e tutti i calciatori del Novara transitati sulla destra sono stati fermati con bravura, intelligenza tattica e senso della posizione da un Vitale mai banale palla al piede e tecnicamente di categoria superiore. Ciliegina sulla torta di un pomeriggio da ricordare l'assist al bacio per il gol di Alessandro Tuia, poco dopo importante anche un salvataggio in diagonale difensiva che ha permesso alla Salernitana di blindare la vittoria e tornare a casa con tre punti fondamentali. Con Pucino out almeno per un paio di settimane, dunque, era fondamentale ritrovare il miglior Vitale: oggi si è ripartiti con il piede giusto, ad Empoli si cerca la conferma definitiva.

Gaetano Ferraiuolo