Il Venezia si aggiudica lo scontro play-off con il Cittadella I lagunari riescono a raccogliere tre punti preziosi per la classifica

Il Venezia si aggiudica il match valevole per la zona play-off sul Cittadella e fa un deciso passo avanti in classifica, a un punto proprio dalla squadra di Venturato. La squadra di Pippo Inzaghi parte bene e colpisce anche un palo al 17’ su un gran tiro di sinistro di Garofalo. Poi è il Cittadella a rendersi pericoloso e pareggia il conto dei pali con Strizzolo. Dopo tre minuti i lagunari passano in vantaggio: Geijo crossa in area per Litteri, che raccoglie l’invito del compagno e mette in rete per l’1-0. Prima del riposo i padroni di casa hanno l’occasione per raddoppiare grazie a un rigore concesso da Pezzuto per un fallo di Settembrini su Pinato. Batte Bentivoglio e Alfonso si supera negando la gioia del gol all’avversario.

Nella ripresa al 19’ però giunge il pareggio: fuga sulla destra di Schenetti, pallone invitante al centro per Arrighini che in acrobazia non sbaglia. Dura dieci minuti la gioia del Cittadella, che è costretto a capitolare di nuovo grazie a una rete di Geijo. Bravo, però, Falzerano a fornirgli l’assist vincente. Solo un brivido in pieno recupero quando Frey riesce a salvare sulla sua linea di porta. Finisce 2-1 per la gioia dei tifosi presenti al Penzo.

VENEZIA-CITTADELLA 2-1

VENEZIA (5-3-2): Vicario; Frey, Cernuto, Modolo, Domizzi, Garofalo (85’Del Grosso); Falzerano, Bentivoglio, Pinato (72′ Fabiano); Litteri, Geijo (82′ Zigoni). A disp.: Gori, Bruscagin, Zampano, Del Grosso, Firenze, Suciu, Fabiano, Soligo, Marsura, Zigoni. All. Inzaghi

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti (87′ Benedetti), Scaglia, Adorni, Salvi; Schenetti, Iori, Settembrini (80′ Fasolo); Chiaretti (72′ Pasa); Strizzolo, Arrighini. A disp.: Paleari, Pezzi, Benedetti, Caccin, Lora, Maniero, Bartolomei, Fasolo. All. Venturato

ARBITRO: Pezzuto (Lecce)

Reti: 29′ Litteri (V), 62′ Arrighini (C), 73′ Geijo (V).

Ammoniti: Frey, Modolo (V), Alfonso (C).

Maurizio Grillo