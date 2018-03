Il Cesena ferma la corsa del Perugia I grifoni raggiungono il pari e poi sfiorano la vittoria

Il Perugia non riesce a ingranare la sesta (vittoria consecutiva). La squadra di Breda gioca un calcio autorevole all’Orogel e crede nella vittoria fino in fondo. Successo che riesce solo a sfiorare nei minuti di recupero con un assedio che non lascia respiro ai padroni di casa. Nonostante la buona prova degli ospiti, però sono i padroni di casa a sbloccare la gara nella ripresa al 14’ con un tiro su punizione di Schiavone da circa venti metri, il pallone deviato dalla barriera spiazza Leali, proteso in tuffo dalla parte opposta. I grifoni accusano il colpo, ma riescono a scuotersi dopo 11’, grazie a Buonaiuto, che da fuori area infila un rasoterra potente a fil di palo dove Fulignati non può arrivare. Il Perugia prova a vincere la gara spingendo sull’acceleratore e per poco non riesce nell’intento nei minuti di recupero quando Scognamiglio salva quasi sulla linea di porta su tiro di Buonaiuto a portiere battuto. Triplice fischio di Aureliano e pareggio che in fondo soddisfa entrambe le squadre.

CESENA-PERUGIA 1-1

CESENA: Fulignati, Perticone, Esposito (1′ st Suagher), Scognamiglio, Fazzi, Kupisz, Schiavone, Di Noia, Vita, Dalmonte (31′ st Cascione), Moncini (15′ st Jallow). A disp.: Agliardi, Melgrati, Eguelfi, Chiricò, Cacia, Fedele, Ndiaye, Emmanuello. All. Castori

PERUGIA: Leali, Dellafiore, Del Prete, Magnani, Mustacchio, Gustafson, Bianco (28′ st Colombatto), Bandinelli (17′ st Buonaiuto), Pajac, Diamanti (38′ st Terrani), Di Carmine. A disse.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Gonzalez, Belmonte, Terrani, Kouan, Germoni. All. Breda

ARBITRO: Aureliano di Bologna (Lombardi – Luciano)

RETI: 14′ st Schiavone, 25′ st Buonaiuto

NOTE: 12.771 spettatori. Ammoniti: Buonaiuto, Dellafiore, Diamanti, Di Noia

Maurizio Grillo