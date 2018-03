VIDEO | I tifosi ricordano l'avvocato Naddeo Mazzo di fiori in tribuna, la commozione del Salerno Club e del team manager Avallone

Neanche il tempo di metabolizzare la prematura scomparsa di Franco Carosetti e Alessandro Rubino che la tifoseria granata ha ricevuto un'altra tragica notizia. La morte dell'avvocato Giampiero Naddeo rappresenta ancora oggi una ferita aperta nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le qualità umane e professionali. Bene hanno fatto, dunque, gli amici della tribuna azzurra e alcuni esponenti del Salerno Club 2010 a onorarne la memoria deponendo un mazzo di fiori a ricordo proprio nel posto dove era solito sedere per assistere alla gara della sua squadra del cuore.

"Ci sta guardando dalla curva del Paradiso, sono certo che accompagnerà la Salernitana verso grandi traguardi. Ogni giorno che passa il dolore aumenta, siamo distrutti per questa perdita: non possiamo più vederlo fisicamente, ma lui è in cielo e ci continua a volere bene come ha sempre fatto", le toccanti parole dell'avvocato Andrea Criscuolo, suo fraterno amico e compagno di mille avventure. In rappresentanza della Salernitana c'era il team manager Salvatore Avallone, commosso e dispiaciuto per quanto accaduto. Quando i granata hanno segnato tutto il gruppo della tribuna ha rivolto uno sguardo verso il cielo e baciato simbolicamente quel mazzo di fiori. Perchè, in fondo, Giampiero è e sarà sempre insieme a tutti noi per tifare Salernitana. Anche se da una curva diversa....

Servizio a cura di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo