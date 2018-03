VIDEO | Tifosi Salernitana: Empoli, non ci fai paura! Cuori granata dall'Emilia e dall'America, applausi per Bocalon: "Un leone"

Come sempre accade ogni volta che la Salernitana gioca in casa, la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha realizzato a caldo una serie di interviste ai tifosi granata presenti all'esterno della tribuna. Commenti ovviamente positivi dopo la terza vittoria conquistata in quattro gare: c'è chi elogia Bocalon invitandolo a segnare giovedì sera per vincere il duello a distanza con l'atteso ex Donnarumma, c'è chi racconta il suo viaggio dall'America o dall'Emilia Romagna per seguire la Salernitana, chi ancora attende con trepidazione la prossima gara e lancia ufficialmente il guanto di sfida: "Empoli, non ci fai paura!".

Servizio a cura di Maurizio Grillo e Simone Gallo