Novara, tanto fumo, Salernitana più concreta Le statistiche della Lega B evidenziano un maggior possesso palla per gli ospiti

La Salernitana, con la vittoria conseguita contro il Novara, riesce ad allungare a quattro i risultati utili consecutivi (tre vittorie e un pareggio). Finalmente la squadra nella gestione Colantuono è riuscita a ritrovarsi, dopo un inizio deludente, almeno sotto il profilo dei risultati. Migliorata sotto il profilo fisico-atletico, i granata hanno anche acquisito quella sicurezza nei propri mezzi, che era venuta a mancare dopo una serie di risultati negativi. Contro i piemontesi, a dire il vero, non si è rivista quell' aggressività e determinazione che avevano caratterizzato le prove contro l'Avellino e a Frosinone, però la squadra, senza farsi prendere dalla frenesia, è riuscita a prevalere nell'arco dei novanta minuti di gara.

Statistiche a favore del Novara, ma il risultato parla granata

I dati della gara della gara di ieri all'Arechi parlano a vantaggio del Novara, però la maggiore concretezza della Salernitana ha finito per favorire nel risultato i padroni di casa. Novara in vantaggio per: passaggi (368 vs 435), passaggi completati (277 vs 341), tiri dentro area (3 vs 5) e percentuale possesso palla (45 vs 55). Salernitana avanti solo per tiri (10 vs 8). La maggiore supremazia territoriale e una manovra più articolata non sono servite alla compagine di mister Di Carlo per prevalere sull'avversaria. In questo caso, gli episodi della gara, come la rete realizzata su palla inattiva, hanno deciso il match.

Tra i recordman della gara: Bocalon da una parte, l'ex Sciaudone per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 3 Novara 3

Passaggi

Salernitana 368 Novara 435

Passaggi completati

Salernitana 277 Novara 341

Tiri

Salernitana 10 Novara 8

Tiri dentro area

Salernitana 3 Novara 5

Falli fatti

Salernitana 15 Novara 17

Falli subiti

Salernitana 17 Novara 15

Percentuale possesso palla

Salernitana 45 Novara 55

Ammonizioni

Salernitana 1 Novara 3

TIRI

Alessandro Tuia (Salernitana) 3

Francesco Di Mariano (Novara) 3

Riccardo Bocalon (Salernitana) 2

Matteo Ricci (Salernitana) 2

George Puscas (Novara) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Andrea Orlandi Stabilin (Novara) 58

Andrea Mantovani (Novara) 45

Dario Del Fabro (Novara) 42

Luigi Vitale (Salernitana) 38

Marco Moscati (Novara) 38

DUELLI

Joseph Minala (Salernitana) 8

Marco Chiosa (Novara) 6

Daniele Sciaudone (Novara) 5

Francesco Di Mariano (Novara) 5

Riccardo Bocalon (Salernitana) 4

Maurizio Grillo