Serie B Giudice Sportivo: i provvedimenti della 32^ giornata Sono cinque i calciatori squalificati, due del Novara

Sono 5 i calciatori fermati dal Giudice sportivo, tutti per un turno ad eccezione di Mora, squalificato per 3 gare. Stop di 1 partita anche per l'allenatore del Venezia Pippo Inzaghi.

SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere, nello spogliatoio, dal proprio Presidente.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 19° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 41° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al collo un calciatore avversario. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA LOIACONO Giuseppe (Foggia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BROSCO Riccardo (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MANTOVANI Andrea (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). SANSONE Gianluca (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INZAGHI Filippo (Venezia): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica; per avere inoltre, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irriguardose; recidivo.

