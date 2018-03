Donnarumma: "Un onore affrontare la Salernitana" L'attaccante ricorda il rapporto con la tifoseria e avverte i suoi: "Tutti vogliono batterci"

In occasione del match d'andata fu il grande assente a causa di un fastidioso infortunio, ma giovedì sera scenderà regolarmente in campo al fianco di Francesco Caputo con la speranza di regalare un dispiacere alla sua ex tifoseria. Alfredo Donnarumma è il grande ex del big match della dodicesima giornata di ritorno che si disputerà giovedì sera al "Castellani", con i biancazzurri di Andreazzoli che vogliono proseguire la fuga verso la serie A allungando a diciotto la striscia di risultati utili consecutivi. Occhio, però, alla ritrovata fiducia di una Salernitana quanto mai viva e che già ad ottobre seppe battere e in piena emergenza la corazzata toscana. Ecco le parole del centravanti napoletano riportate dal sito PianetaEmpoli.it: "Sarà un piacere e un onore giocare contro la Salernitana, ho sempre avuto un rapporto speciale con la tifoseria e ho dei bellissimi ricordi dei miei due anni con la maglia granata. Da qui alla fine della stagione saranno tutte finali, anche a Pescara abbiamo visto che c'è da soffrire e che ogni avversario ha bisogno di punti e giocherà "alla guerra" per togliere punti alla capolista. Il mio gol? Un attaccante vive per quello, ma devo ringraziare anche Caputo per l'assist: c'è una grande intesa tra noi, entrambi pensiamo anzitutto al bene dell'Empoli e poi all'interesse personale. Fa piacere dare un contributo alla maglia, speriamo di continuare così sapendo che nel momento topico della stagione è la testa a contare più di ogni altra cosa". La difesa granata, imbattuta da tre partite, è avvisata, ma anche Donnarumma dovrà stare attento alla bravura della retroguardia della Salernitana...

Gaetano Ferraiuolo