Qui Empoli, out Krunic. Andreazzoli: "Ora la Salernitana!" Il mister: "Bravo Traorè, mi aspetto un pubblico più numeroso"

Altro successo per l'Empoli dei record che, con Andreazzoli in panchina, non ha ancora perso alcuna partita conseguendo ben 17 risultati utili consecutivi. Solo l'Avellino, nelle ultime settimane, è riuscito a strappare punti al Castellani, stadio che ospiterà la Salernitana giovedì prossimo per il big match della dodicesima giornata del girone di ritorno. Il sito Tuttomercatoweb ha dato spazio alle parole del tecnico che riportiamo di seguito: "La vittoria di ieri è un bel tassello, abbiamo una gara in meno davanti a noi andiamo avanti su questa strada che sta diventando sempre più difficile, dobbiamo fare i conti con qualche problemino di salute di alcuni calciatori e speriamo di fare quest'ultimo periodo come vorremmo e come fatto finora. Noi ci siamo e puntiamo sulle nostre qualità senza guardarci attorno, ci siamo posti degli obiettivi e vediamo di seguirli come ci siamo messi in testa. L'ambiente è quello che mi aspettavo, un ambiente di grande professionalità ed esperienza, gli ultimi 22 anni parlano di questo, poi sono vicino a casa e quindi va bene. Mi aspetterei un pubblico un po' più numeroso, anche se chi viene allo stadio è eccezionale e sostiene la squadra in ogni condizione. Donnarumma? Non sto attento a queste cose, sono statistiche che riguardano più voi giornalisti: certo, partire con dei giocatori simili è un bel vantaggio. Serie A? Quando sono arrivato a Empoli mi sono imposto di ragionare a tappe, partita dopo partita: dobbiamo fare i conti anche per un pò d'ansia perchè i punti sono estremamente importanti, con elementi di questo tipo possiamo arrivare al risultato. Giovedì abbiamo la Salernitana, non dobbiamo guardare troppo oltre . Traorè? Ha sorpreso gli altri ma è una cosa normale perchè so benissimo che ha grosse qualità". Il mister, dunque, ha chiamato a raccolta i tifosi, elogiato l'organico della rosa, invitato tutti a non sottovalutare la Salernitana e si è rammaricato per la certa assenza di Krunic, elemento di spicco del suo centrocampo letteralmente rinato dal cambio di guida tecnica. Un infortunio lo terrà fermo per una decina di giorni, ma la rosa toscana è talmente ampia che non ci saranno grossi problemi. Certi di scendere in campo i vari Pasqual, Maiello, Brighi, Zajic, Donnarumma e Coda, tasselli di spicco di una rosa fortissima e che sta meritatamente viaggiando verso la promozione diretta.

Redazione Sport