Notiziario granata: fisioterapia per Di Roberto e Bernardini Lavoro atletico specifico per Akpa Akpro

La Salernitana ha ripreso gli allenamenti questa mattina al campo “Volpe”. I granata impegnati ieri nella gara contro il Novara hanno svolto un lavoro defaticante mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da esercitazioni per il possesso palla e tiri in porta. Di Roberto e Bernardini si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Lavoro atletico specifico per Akpa Akpro.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15:00 al campo “Volpe”. La seduta di allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Redazione Sport