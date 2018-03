Notiziario azzurro: ripresa la preparazione dell'Empoli Oggi la squadra di Andreazzoli si è allenata al Sussidiario. La diagnosi di Krunic

L'Empoli, reduce dalla vittoria all'Adriatico di Pescara, ha ripreso ad allenarsi questa mattina al Sussidiario in vista della prossima gara di giovedì santo contro la Salernitana. Il programma degli allenamenti prevede per domani martedì seduta alle 10 presso il Centro Tecnico di Coverciano e mercoledì alle 15 presso lo stadio Castellani di Empoli. Nel frattempo Rade Krunic, infortunatosi ieri nella gara contro gli abruzzesi, si è sottoposto agli esami diagnostici per valutare l'eventuale entità del danno: sono state escluse lesioni strutturali della muscolatura della coscia ed evidenziata un'alterazione funzionale del muscolo grande adduttore sinistro. Il calciatore si è già sottoposto alle cure dello staff medico. Esclusa la sua presenza contro la Salernitana.

Redazione Sport