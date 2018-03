Classifica marcatori: super Mazzeo, tris di Coronado In testa sempre Caputo e Donnarumma, tridente del Frosinone a secco da un mese

Rispetto alle abitudini, quella di domenica scorsa è stata una giornata poco prolifica in serie B dal punto di vista realizzativo. Sono stati segnati, infatti, appena 23 gol, con diversi segni under e il solo Palermo capace di conquistare una vittoria netta e perentoria. Copertina di giornata per Coronado, fantasista rosanero che ha steso il Carpi con una pregevole tripletta riscattando qualche prestazione opaca offerta nel recente passato. Segna ancora Fabio Mazzeo, calciatore che sta dimostrando di poter benissimo giocare in serie B, ma che non è bastato al Foggia per evitare l'ennesimo ko stagionale. Solo un palo non ha permesso a Bocalon di raggiungere Sprocati a quota 9, in vetta restano i prossimi avversari ed ex granata Donnarumma e Caputo, mentre sorprende che il Frosinone non segni da un mese pur disponendo di un potenziale offensivo straordinario. Ecco la classifica marcatori aggiornata:

21 reti: Caputo Francesco (Empoli)

18 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli)

15 reti: Montalto Adriano (Ternana), Di Carmine Samuel (Perugia)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Mazzeo Fabio (Foggia), Galano Cristian (Bari)

12 reti: Nestorovski Ilija (Palermo), Cerri Alberto (Perugia), Pettinari Stefano (Pescara)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena), La Mantia Andrea (Virtus Entella), Ciano Camillo (Frosinone)

10 reti: Caracciolo Andrea (Brescia)

9 reti: Kouame Christian (Cittadella), Calaiò Emanuele (Parma), Sprocati Mattia (Salernitana)

8 reti: Bocalon Riccardo (Salernitana), Torregrossa Ernesto (Brescia), Iori Manuel (Cittadella), Improta Riccardo (Bari), Castaldo Luigi (Avellino)

7 reti: Han Kwang-Song (Perugia), Marilungo Guido (Spezia), Tremolada Luca (Ternana), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Brugman Duarte Gaston (Pescara), Granoche De Luca Giuseppe (Virtus Entella), Puscas George (Novara)

6 reti: Beretta Giacomo (Foggia), Cavion Michele (Cremonese), Zigoni Gianmarco (Venezia), Laribi Karim (Cesena), Insigne Roberto (Parma), Mbakogu Jerry Uche (Carpi), Pablo Mariano (Spezia), Rispoli Andrea (Palermo), Ardemagni Matteo (Avellino), Zajc Miha (Empoli), Forte Francesco (Spezia), Morra Claudio (Pro Vercelli), Coronado Igor (Palermo), Firenze Marco (Pro Vercelli), Dionisi Federico (Frosinone), Buonaiuto Cristian (Perugia)

Gaetano Ferraiuolo