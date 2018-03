Dramma Frizzi, il ricordo di Alessandro Rossi Bel pensiero social dell'attaccante granata, sul web le parole di un tifoso granata

La notizia della tragica scomparsa del noto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, uno dei volti più amati della RAI e da sempre considerato un gran signore ed una persona seria, onesta e corretta, ha fatto il giro d'Italia e anche a Salerno, come in tutte le altre città, in tantissimi hanno pianto rivolgendo un pensiero a lui ed alla famiglia in una giornata particolarmente triste e che ha confermato ancora una volta che la vita va vissuta in ogni suo attimo perchè non si sa mai cosa potrà accadere il giorno dopo. Anche Alessandro Rossi, attaccante della Salernitana, ha inteso ricordare Fabrizio Frizzi postando su Instagram una foto che lo ritrae con Woody, personaggio dei cartoni animati ai quali diede voce diversi anni fa riscuotendo, tra l'altro, enorme successo e tanti consensi da parte dei più piccoli. "Hai fatto crescere tanti di noi, ci mancherai" scrive Rossi, un messaggio semplice e allo stesso tempo molto significativo per onorare la memoria di un grande uomo prima che di un grande professionista. Diverse testate online nazionali hanno riservato uno spazio ai lettori per permettere loro di lasciare un ricordo personale di Frizzi, spicca tra i tanti un messaggio giunto da Salerno da parte di Nicola Lo Buono: "Ci siamo incontrati tanti anni fa, sono stato ospite di uno dei tuoi quiz. A fine trasmissione dissi che mi sarebbe piaciuto rivedere Bologna-Salernitana in serie A e gli chiedi di salutarmi il nostro Marco Di Vaio. Mi mancherà tantissimo, una persona splendida". Frizzi, come noto, era un grandissimo tifoso del Bologna e la società rossoblu ha emesso un comunicato stampa: facile prevedere che la tifoseria lo ricorderà attraverso cori e striscioni in occasione della prossima partita casalinga, deponendo un mazzo di fiori simbolico nel posto dal quale solitamente assisteva alla partita con l'inseparabile sciarpetta. Anche i tifosi della Reggina, storicamente gemellati con quelli granata, hanno vissuto una giornata molto complicata e su alcune pagine facebook riservate alla tifoseria è stata postata una foto che ritrae Frizzi con la maglia amaranto in occasione di un evento di beneficenza. Al mondo del calcio, ma in generale nella società odierna, uno come lui mancherà tremendamente...

Gaetano Ferraiuolo