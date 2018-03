Salernitana, tegola Pucino La situazione sarà rivalutata tra venti giorni

Brutte notizie in casa granata. Non sono confortanti i risultati diagnostici effettuati a Raffaele Pucino, in seguito all'infortunio che l'ha costretto a uscire anzitempo nella gara contro il Novara. Di seguito la nota dell'U.S.Salernitana sulle condizioni del difensore:

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Raffaele Pucino presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha evidenziato una lesione miotendinea del retto femorale destro. La sua situazione clinica sarà rivalutata tra 20 giorni.

