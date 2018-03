Stasera a Granatissimi su Otto Channel c'è Sasà Avallone Il team manager della Salernitana ospite in esclusiva sull'emittente del canale 696

Torna questa sera "Granatissimi", la trasmissione interamente dedicata alla Salernitana e alla sua splendida tifoseria a cura del giornalista Maurizio Grillo, in onda ogni martedì alle ore 21 su Otto Channel, canale 696 del digitale terrestre e visibile anche in streaming

A condurre ci sarà come sempre la giornalista Giovanna Di Giorgio, in studio il team manager della Salernitana Salvatore Avallone, l'avv. Pier Luigi Loria, procuratore sportivo e il giornalista di Otto Channel Massimiliano Grimaldi

Si parlerà di Serie B, soprattutto della vittoria della Salernitana contro il Novara. Tante curiosità, immagini e commenti sul successo contro la squadra piemontese, con highlights, interviste realizzate a fine gara a mister Di Carlo e ai tifosi granata. Inoltre è previsto un intervento telefonico con un gradito ex granata. Verrà proposto il sondaggio: "Squadra che vince, stadio che si svuota. Perché? 1) classifica poco ambiziosa 2) servirebbero maggiori iniziative 3) calo della passione popolare 4) gli assenti hanno sempre torto”. Per rispondere al sondaggio o per interagire con i nostri ospiti, telefona in diretta al numero 089252486 o commenta sulla nostra pagina Facebook. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Redazione Sport