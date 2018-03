Si avvicina la Pasqua: ecco l'uovo ufficiale Fans Shop apre le porte ai tifosi per questa bella iniziativa

Se durante le vacanze natalizie molti tifosi avevano storto il naso per l'impossibilità di acquistare materiale ufficiale griffato U.S.Salernitana, a Pasqua le cose sono andate diversamente. Come comunicato attraverso la propria pagina facebook dal negozio Fans Shop, sono infatti in vendita le tradizionali e gustosissime uova, naturalmente con cavalluccio marino in bella msotra e con rivestimento interamente colorato di granata. Il testimonial non poteva che essere Joseph Minala, centrocampista passato alla storia per il gol al 96' che ha permesso alla Salernitana di espugnare il campo dell'Avellino a distanza di decenni. "La Pasqua dei granata si celebra con l'uovo griffato Salernitana, l'unico ufficiale. Disponibile al latte o fondente, ha al suo interno un gadget della linea ufficiale. Distribuito da Fan's Shop" si legge su facebook e già in tantissimi hanno aderito prenotandosi con entusiasmo nei prossimi giorni. Tra i gadget possibile trovare una sciarpetta, un portachiavi o qualche altro piccolo oggetto targato Salernitana, il modo migliore per coinvolgere anche i più piccoli che, tradizionalmente, sono legatissimi all'uovo di Pasqua. Un plauso anche alla famiglia Nastri e a tutti i responsabili del negozio Fans Shop che, con sacrificio e professionalità, continua a promuovere in tutta Italia il marchio granata con amore e senso di appartenenza.

Gaetano Ferraiuolo