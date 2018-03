Lega B: le curiosità della dodicesima di ritorno Secondo Football Data, Empoli-Salernitana potrebbe decidersi negli ultimi 15'

Giornata speciale per Serse Cosmi che nell’anticipo della 33a giornata della Serie B ConTe.it affronterà il Bari allenato da quello che un tempo fu una delle sue pedine fondamentali al Perugia. Sarà amarcord anche per Tesser che con la Cremonese affronterà il Perugia di cui fu calciatore nella stagione 85/86.

Ecco tutte le altre curiosità segnalate da Football Data sul prossimo turno di campionato:

91 Primo confronto tecnico ufficiale tra Serse Cosmi e Fabio Grosso: il coach del Bariè stato giocatore alle dipendenze di Cosmi, dal luglio 2001 al gennaio 2004, sommando 91 presenze e 7 reti, al Perugia, sempre in serie A.

26 / 58 Confronto tra l’attacco più anemico della Serie B ConTe.it e la difesa più perforata in Carpi–Ternana Unicusano: i biancorossi emiliani hanno segnato 26 gol, i rossoverdi umbri ne hanno subiti 58.

15 / 15 Empoli–Salernitana potrebbe decidersi nei 15’ finali di gioco: i toscani sono la squadra più prolifica del torneo dal 76’ al 90’ inclusi recuperi (15 reti segnate), i campani una delle due che subisce più reti (15, come il Pescara).

1993 In Foggia–Pro Vercelli amarcord fra Giovanni Stroppa e Gianluca Grassadonia, che dal luglio al novembre 1993 con la maglia del Foggia in A.

34 Le presenze, senza reti, di Attilio Tesser con la maglia del Perugia: il coach della Cremonese ha giocato in Umbria nel 1985/86 in cadetteria, quando la formazione umbra retrocedette in serie C-1.

M.G.