Serie B, prossimo turno: big match a Frosinone Tanti allenatori si giocano la panchina, l'Avellino riceve il Parma

Prenderà il via ufficialmente questa sera con l'anticipo tra Ascoli e Bari la dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. Il programma, come sempre, è alquanto interessante e tante squadre dovranno assolutamente fare risultato anche per salvare la posizione del proprio allenatore. Boscaglia, tanto per fare un esempio, è a rischio una settimana sì e l'altra pure, Epifani non è riuscito a dare granché ad un Pescara in caduta libera, mentre Novellino ha incassato la contestazione di parte della tifoseria e dovrà fare punti con il Parma per evitare sgradite sorprese. Proprio i lupi hanno un calendario più agevole, con tre partite interne consecutive che potrebbero permettere di chiudere il discorso salvezza. Il Parma, però, è in ripresa e ha dimostrato di poter far bene anche lontano dalle mura amiche.

Il big match si gioca allo Stirpe, con il Frosinone che proverà a dare un calcio alla crisi a cospetto di un Venezia mina vagante della cadetteria e autorevole candidata al salto di categoria attraverso i play off. Riusciranno Ciofani, Ciano e Dionisi a sbloccarsi dopo un mese di astinenza? Lo spera Longo, beccato da parte della piazza per aver stentato con frequenza pur disponendo di una rosa dalle potenzialità elevatissime per la B. Da seguire anche Cittadella-Spezia, due squadre che stanno tirando un po' il fiato dopo una lunga rincorsa, ma che credono fortemente di poter partecipare ai play off a braccetto per il secondo anno consecutivo.

Il Palermo farà visita all'Entella e proverà a mettere alle spalle il Frosinone blindando la seconda posizione, da brividi Novara-Cesena che vale una bella fetta di salvezza così come Brescia-Pescara, match da dentro o fuori per entrambe aperto ad ogni tipo di pronostico, ma con la paura a farla da padrona. Chiudono il quadro della 33^ giornata Carpi-Ternana (ultima spiaggia per entrambe, occhio alla panchina di Calabro), Perugia-Cremonese (la squadra più in forma contro quella più in difficoltà) e Foggia-Pro Vercelli, lunedì prossimo si recupereranno tutte le partite della ventinovesima giornata e si avrà una classifica meglio definita.

Gaetano Ferraiuolo