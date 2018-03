Empoli-Salernitana: il dato della prevendita Come sempre buona la risposta dei salernitani, Andreazzoli carica l'ambiente

Se all'Arechi continuano a registrarsi numeri totalmente negativi per una piazza come Salerno, in trasferta il popolo granata si muove sempre in massa e con grandissima passione e partecipazione emotiva. Anche giovedì sera, a cospetto della capolista, la Salernitana non sarà sola e potrà contare sull'appoggio di tante persone che sognano quel colpaccio che non solo garantirebbe la permanenza in categoria, ma potrebbe addirittura cambiare gli obiettivi e regalare un finale di stagione diverso. Non ci sono le code delle settimane passate, complice anche la scelta della Lega di scendere in campo di giovedì sera e non regolarmente il sabato pomeriggio.

Alle 10 di questa mattina, però, risultano staccati circa 230 biglietti per il settore riservato agli ospiti, numeri ovviamente destinati ad aumentare nelle prossime ore e che certificano il grande amore di quello zoccolo duro che viaggia l'Italia a prescindere da prezzi, meteo ed avversari. Restano a disposizione oltre 700 tagliandi e si segnala qualche piccola coda presso il punto vendita Fans Shop, come sempre fondamentale punto di riferimento per la torcida granata. In totale ci saranno non meno di 350 salernitani, capeggiati dai gruppi ultras, dai club organizzati e da tanti ragazzi della provincia. Immancabile anche Andrea La Padula, annunciato in Toscana direttamente da Modena.

L'Empoli invece ha chiamato a raccolta la gente e mister Andreazzoli spera in una risposta migliore rispetto alle precedenti settimane. Al momento la media spettatori è pari a 4399 unità, davvero pochi per una squadra ad un passo dalla A e che gioca un ottimo calcio. Il record è stato stabilito nella sfida contro il Carpi (5400 tifosi), minimo stagionale con l'Avellino (3963), con base di abbonati composta da 3459 persone. Contro la Salernitana non dovrebbe cambiare granché.

Gaetano Ferraiuolo