Probabili formazioni: tocca a Vitale, in dubbio Di Roberto Le possibili scelte di Colantuono in vista della gara di Empoli

Già archiviata la vittoria interna contro il Novara, è tempo di focalizzare l’attenzione sulla delicata trasferta ad Empoli di domani. La Salernitana non vuole gettare alle ortiche i buoni risultati del recente periodo, ma contro i toscani la truppa granata dovrà essere quasi impeccabile per portare a casa un risultato utile. Per questo Colantuono sta tenendo alta la concentrazione, anche perché ieri dall’infermeria non sono giunte certo buone notizie: 20 giorni di stop per Pucino, che verosimilmente tornerà a disposizione solo per le ultimissime gare di campionato. Una dura batosta, che lascia il tecnico romano senza l’uomo forse più decisivo di quest’annata. Servirà il miglior Gigi Vitale per rimpiazzare l’ex Vicenza, ma già contro il Novara i segnali sono stati incoraggianti. Vitale è in netto vantaggio su Popescu per occupare il posto sull’out mancino, insieme a lui avanti a Radunovic, Casasola a destra, con Tuia e uno tra Schiavi (favorito) e Monaco al centro). In mezzo il terzetto di centrocampisti viaggia verso la riconferma, anche se Kiyine ha accusato qualche dolorino, per questo motivo si tiene caldo Odjer (non convocato Zito). In attacco si tenta il recupero in extremis di Di Roberto (uscito anche lui malconcio dalla gara contro i piemontesi). Nel caso in cui l’ex Crotone dovesse dare forfait, uno tra Rosina e Palombi ne prenderebbe il posto. Completano lo schieramento offensivo Bocalon e Sprocati.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Schiavi 60%

D - Tuia 90%

D - Vitale 75%

C - Minala 90%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 75%

A - Rosina 50%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Mantovani, Monaco, Asmah, Popescu, Odjer, Signorelli, Della Rocca, Orlando, Di Roberto, Rossi, Palombi.

Ballottaggi:

Schiavi 60% - Monaco 40%.

Vitale 75% - Popescu 25%.

Kiyine 75% - Odjer 25%.

Rosina 50% - Palombi 25% - Di Roberto 25%.

In dubbio: Di Roberto.

Indisponibili: Bernardini, Pucino, Akpa Akpro, Zito.

Simone Gallo