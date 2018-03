Andreazzoli: affrontiamo una Salernitana in salute Le dichiarazione del tecnico dell'Empoli alla vigilia della gara

Si gioca domani sera la gara Empoli-Salernitana. Andreazzoli alla vigila sembra abbastanza preoccupato di incontrare i granata, che stanno attraversando un buon momento. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della società: ”Mi aspetto sempre il massimo della difficoltà da tutte le gare – ha detto il tecnico azzurro – e così sarà domani. Anche domani cominceremo dal risultato di 0-0 e per fare punti dovremo fare fatica sperando che gli avversari non ne facciano fare a noi. Affrontiamo una Salernitana decisamente in salute, ha vinto tre delle ultime quattro gare e pareggiato a Frosinone e ha numeri favorevoli sotto molti aspetti. Inoltre all'andata abbiamo perso e credo che tutto ciò qualcosa voglia dire: a questo punto ogni gara è difficilissima e non mi immagino gare diverse. A Pescara qualche errore di troppo? Quanto successo non è una costante – ha proseguito Andreazzoli tornando sulla sfida di domenica scorsa contro gli abruzzesi – ma non voglio farla passare sottotraccia: ne abbiamo parlato per andare ad evitare errori che a volte sono stati talmente grossolani che non sono nemmeno tali. Penso alla situazione del rigore concesso, una situazione che ho visto e rivista ma che non considero un vero e proprio errore ma, purtroppo, un qualcosa che si può verificare e che rientra per certi versi anche nell'imponderabile. Su quello e su altre cose dobbiamo comunque continuare a lavorare: ad oggi posso dire che in linea di massima la parte grossolana del lavoro l'abbiamo fatta, i ragazzi sono bravi e attenti a seguire le indicazioni e a metterle in pratica con le loro qualità. Adesso dobbiamo lavorare sui dettagli, che sono tantissimi così come le variabili, e che sono la parte più difficile, cercando di migliorare ancora e di far sì che la squadra sia ancora più efficace di quanto lo è adesso”.

“Dobbiamo giocare undici partite – ha sottolineato l'allenatore – e non penso che queste siano decisive. La gara di domani è importante perché ti può far mantenere questa classifica ed arrivare alla partita di Foggia in una condizione ideale sotto tutti i punti di vista. Allo stesso modo la sfida di lunedì sarà estremamente importante e propedeutica per quella che verrà. E' banale ma è così. Record da battere? Sono obiettivi significativi a livello individuale e sarò il primo a gioire se li supereremo, ma a me interessa soltanto una cosa, riportare l'Empoli in un campionato prestigioso come la serie A”.

“Noi abbiamo un pubblico calorosissimo – ha concluso Andreazzoli - che ci aiuta e ci ha sempre dato una grande mano. Detto questo una cornice di pubblico più ampia allo stadio credo che gioverebbe a tutti, pensando anche a quello che sta facendo la squadra sia a livello di risultati che di comportamento. Dico questo perché mi piacerebbe che tutti venissero a vederci e anche chi è venuto meno trovi l'occasione di verificare di persona cosa questa squadra, l'amore, l'attenzione e la voglia che mette per onorare la maglia. E credo che con una cornice di pubblico più ampia lo spettacolo non potrebbe che migliorare”.

M.G.