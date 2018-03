Ci Scrive: riflessione di un tifoso Roberto esamina i motivi della scarsa affluenza ll'Arechi

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Roberto Longobardi, tifoso della Salernitana.

Specialmente quest’anno si rimarca la scarsa affluenza di tifosi per le partite casalinghe e i motivi, a giustificare ciò, sono molteplici; dalla multiproprietà che non ci permette di sognare il salto di categoria, mancanza di obiettivi ambiziosi, classifica anonima, giocatori di spessore che non arrivano, ecc...

Io mi sono permesso di fare una riflessione: Salerno città conta circa 135mila abitanti, con l’Avellino c’erano 15mila salernitani, più o meno la media di tifosi fatta registrare quando c’era più partecipazione (e sono stato generoso)! Una media bassa per una città come Salerno, senza contare la provincia!

Empoli, per esempio, conta 48mila abitanti, e ha circa 4000 abbonati! Parliamo del 10% circa della popolazione empolese! Il 10% a Salerno senza contare la provincia è di 13500! Con il Novara erano presenti, ad occhio 4000 persone, troppo pochi anche per un periodo no!

Allora cosa succede? Perché questo distacco verso la Salernitana?