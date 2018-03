VIDEO | Empoli-Salernitana: i precedenti Il video ufficiale dell'U.S. Salernitana 1919

Sono 14 i precedenti ufficiali giocati in toscana tra Empoli e Salernitana con un bilancio di 10 vittorie per i padroni di casa, un pareggio e 3 successi esterni per i granata. La prima sfida risale alla stagione 1948/1949 mentre per l’ultimo confronto bisogna tornare alla stagione 2009/2010. L’Empoli ha vinto le ultime 6 partite al “Castellani” contro la Salernitana, in cui gli azzurri hanno segnato 18 gol. L’ultimo risultato positivo per i granata in Toscana risale al 3-0 in serie B, datato 28 novembre 1999, con le reti di Di Jorio, Di Michele e Guidoni. Il bilancio a livello realizzativo è a favore dei padroni di casa che hanno realizzato 28 reti mentre la Salernitana ne ha messe a segno 13.

1948/1949 Serie B Empoli – Salernitana 2 – 0

1949/1950 Serie B Empoli – Salernitana 2 – 0

1978/1979 Serie C-1 Empoli – Salernitana 1 – 1 (Gabriellini)

1979/1980 Serie C-1 Empoli – Salernitana 0 – 2 (Messina, Di Fraia)

1982/1983 Serie C-1 Empoli – Salernitana 1 – 0

1996/1997 Serie B Empoli – Salernitana 2 – 0

1998/1999 Serie A Empoli – Salernitana 2 – 3 (Di Vaio, Di Vaio, Di Vaio)

1999/2000 Serie B Empoli – Salernitana 0 – 3 (Di Jorio, Di Michele, Guidoni)

2000/2001 Serie B Empoli – Salernitana 2 – 1 (Vignaroli)

2001/2002 Coppa Italia Empoli – Salernitana 3 – 0

2001/2002 Serie B Empoli – Salernitana 3 – 1 (Gioacchini)

2004/2005 Serie B Empoli – Salernitana 3 – 0

2008/2009 Serie B Empoli – Salernitana 2 – 0

2009/2010 Serie B Empoli – Salernitana 5 – 2 (Dionisi, Caputo)

M.G.