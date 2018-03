Tegola granata: Tuia in ospedale Il comunicato del club: "Situazione in costante miglioramento"

Un'altra brutta notizia per la Salernitana e per i suoi tifosi. Stando a quanto riportato questa mattina dal sito ufficiale, il difensore Alessandro Tuia è stato portato nella notte in ospedale a causa di una brutta e fastidiosa colica renale. Ecco la nota emessa dall'area comunicazione: "ll calciatore Alessandro Tuia nel corso della notte ha riportato una colica renale. Prontamente trasportato presso il nosocomio locale di Empoli l’atleta è costantemente monitorato. Le sue condizioni cliniche sono in miglioramento, seguiranno aggiornamenti". Tanti tifosi hanno preso contatto con la dirigenza e con il diretto interessato per accertarsi delle condizioni del capitano che, per fortuna, sta molto meglio e potrebbe essere dimesso a stretto giro di posta e raggiungere i compagni. Facile prevedere, tuttavia, che non sarà in condizione di scendere in campo contro l'Empoli e che dovrà restare a riposo per mettere definitivamente da parte questo piccolo problema di salute che lo ha colpito improvvisamente. A questo punto il tandem difensivo dovrebbe essere composto da Schiavi e Monaco, con Casasola e destra e Vitale a sinistra, ma non è da escludere che il tecnico Stefano Colantuono possa optare per una retroguardia a tre inserendo anche Popescu e avanzando i terzini sulla linea dei centrocampisti per una folta mediana a 5. A prescindere dall'aspetto calcistico, però, l'importante è che Alessandro Tuia possa prontamente riprendersi e recuperare un pieno stato di salute; sul web tantissimi i messaggi di affetto per un giocatore che, mai come in queste settimane, ha conquistato il cuore della tifoseria e che potrebbe diventare una bandiera della Salernitana grazie al rinnovo triennale messo sul tavolo da Lotito e Mezzaroma.

Gaetano Ferraiuolo