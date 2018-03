Colantuono-Andreazzoli: i vari precedenti Andreazzoli vittorioso nell’unico precedente

Stefano Colantuono e Aurelio Andreazzoli, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI ANDREAZZOLI - COLANTUONO

Secondo confronto in partite ufficiali tra i due allenatori, Aurelio Andreazzoli e Stefano Colantuono. L’unico precedente è relativo alla serie A 2012/13: successo esterno per 3-2 della Roma di Andreazzoli contro l’Atalanta di Colantuono.

2012/13 serie A Roma Atalanta --- (a casa Andreazzoli) 3-2 (a casa Colantuono)

I PRECEDENTI ANDREAZZOLI – SALERNITANA

La prima di Andreazzoli contro i granata

Aurelio Andreazzoli affronta per la prima volta, da allenatore, la Salernitana in partite ufficiali.

I PRECEDENTI COLANTUONO – EMPOLI

Colantuono ha vinto solo una volta in 12 incroci

Le squadre allenate da Stefano Colantuono hanno vinto solo una delle 12 sfide ufficiali disputate in partite ufficiali contro l’Empoli: è accaduto il 31 agosto 2009 quando, in serie B, il suo Torino si impose in casa 3-0. Lo score delle altre 11 partite è di 4 pareggi e 7 successi toscani. In specifico, nei 7 incroci al “Castellani”, le formazioni di Colantuono hanno perso 4 volte, racimolando 3 soli punti.

2004/05 serie B Perugia Empoli 0-2 (a casa Colantuono) 0-1 (a Empoli)

2006/07 serie A Atalanta Empoli 0-0 (a casa Colantuono) 0-2 (a Empoli)

2007/08 serie A Palermo Empoli ---- ( a casa Colantuono) 1-3 (a Empoli)

2009/10 serie B Torino Empoli 3-0 (a casa Colantuono) 0-0 (a Empoli)

2010/11 serie B Atalanta Empoli 1-2 (a casa Colantuono) 0-3 (a Empoli)

2014/15 serie A Atalanta Empoli --- (a casa Colantuono) 0-0 (a Empoli)

2015/16 serie A Udinese Empoli 1-2 (a casa Colantuono) 1-1 (a Empoli)

Maurizio Grillo