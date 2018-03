Temibile Empoli: striscia positiva di 17 turni e in gol da 21 Brutto cliente per la Salernitana di Colantuono

Alcune curiosità riguardanti il match preview di Empoli-Salernitana

Empoli: aperta striscia positiva record stagionale (17 turni utili) ed in gol da 21 gare

L’Empoli ha in corso la striscia positiva record stagionale: gli azzurri arrivano da 17 turni utili consecutivi, con 11 successi e 6 pareggi, ed ultimo k.o. datato 11 novembre scorso, 1-2 a Vercelli. Non solo: i toscani segnano da 21 turni di fila, per un totale di 46 gol con ultimo stop nello 0-1 a Venezia, il 21 ottobre scorso.

Empoli ed i record 2017/18: quelli battuti....e da battere !

L’Empoli, capolista della Lega B 2017/18, è la formazione che – dopo 32 giornate – ha vinto più partite (17) ed ha segnato il maggior numero di gol (66), ma anche perso di meno (5 volte, come Palermo e Frosinone). L’Empoli ha come suo record di gol segnati in una singola stagione di serie B i 69 della stagione 2012/13, primato oramai a sole 3 lunghezze dall’essere eguagliato. Il tandem di attacco Caputo-Donnarumma è a quota 39 reti (21 il primo, 18 il secondo), con l’attaccante barese a –6 dal primato di un giocatore dell’Empoli per numero di gol segnati in una singola stagione di serie B (Eder – 27 centri nel 2008/09 -), il duo a –4 dal record della coppia-gol cadetta di sempre dei toscani (Eder + Coralli 43 reti nel 2008/09). L’Empoli è anche la squadra cadetta 2017/18 che segna più gol nei primi 15’ di ciascun tempo: 13 dal 1’ al 15’ ed altrettanti dal 46’ al 60’.

Mai dire 0-0 per l’Empoli 2017/18

L’Empoli è una delle 4 squadre di B 2017/18 senza pareggi per 0-0 dopo 32 turni, come a Foggia, Novara e Perugia.

Il decisivo Donnarumma, il giocatore più sostituito del torneo

Alfredo Donnarumma, 22 punti portati alla causa dell’Empoli grazie ai suoi gol determinanti, è il calciatore più decisivo della Lega B 2017/18 dopo 32 turni. Donnarumma è anche il giocatore plurisostituito nella Lega B 2017/18, con 23 uscite anzitempo.

Il fair-play azzurro

L’Empoli è una delle 4 squadre cadette 2017/18 che ha subito meno espulsioni dopo 32 giornate: 1 soltanto, come Bari, Entella e Cittadella.

Empoli scatenato, Salernitana distratta nei 15’ finali di gara

La Salernitana è una delle due squadre cadette 2017/18 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di gara: 15 le reti al passivo granata dal 76’ al 90’ inclusi recuperi (a pari merito con il Pescara). Di fronte ai granata oggi l’Empoli, la compagine cadetta più scatenata in questa fase di gioco con 15 reti realizzate.

Il marzo d’ oro di Colantuono

Stefano Colantuono ha in marzo il suo mese d’oro per rendimento, con 1,72 punti/partita grazie ad un bilancio composto da 29 vittorie, 18 pareggi e 14 sconfitte in 70 partite giocate.

Prima volta nel ‘17/18 che Salernitana non subisce gol 3 partite di fila. E Colantuono..

La Salernitana ha chiuso la porta e per la prima volta nella Lega B 2017/18 non ha subito gol per 3 partite di fila, 2-0 in casa sull’Avellino, 0-0 a Frosinone, 1-0 all’ “Arechi” sul Novara. L’ultima rete incassata dai granata risale al 90’ di Ascoli-Salernitana 1-3, autore Carpani, lo scorso 3 marzo. I campani arrivano da 10 punti nelle ultime 4 giornate, striscia positiva record dall’avvio del girone di ritorno, ma anche dall’avvento di Colantuono sulla panchina granata, che ora ha raggiunto la media punti/partita di Bollini, quando venne esonerato: 1,28 per ciascuno da sabato scorso.

Salernitana-record per “rossi” a favore

La Salernitana è la compagine della Lega B 2017/18 che vanta il maggior numero di espulsioni a favore: 8, dopo 32 turni di campionato.

La panchina anemica granata

La Salernitana è la squadra cadetta 2017/18 che segna con meno giocatori panchinari: appena 1 rete con subentranti per i campani, dopo 32 turni.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno

Dopo 11 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 26 punti; Perugia 23; Venezia 20; Cittadella, Foggia, Frosinone 18; Bari 16; Carpi, Palermo, Salernitana 15; Parma 14; Pro Vercelli, Spezia 12; Avellino, Brescia, Cesena, Novara, Virtus Entella 11; Ascoli 10; Cremonese, Pescara 9; Ternana 6

Una gara da recuperare Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Empoli, Foggia, Palermo, Parma, Perugia, Pro Vercelli, Venezia e Virtus Entella

Maurizio Grillo