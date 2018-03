Menichini: "Donnarumma e Coda, una coppia da applausi" Il mister l'unico a sfruttare il potenziale a disposizione: "Fondamentali per la salvezza"

E' stato l'unico allenatore negli ultimi anni- anche per assenza di grandi alternative, va detto- a sfruttare in pieno il potenziale offensivo a disposizione adattando il modulo ai calciatori in organico per poter mettere gli attaccanti in condizione di far male .Non è un caso che Alfredo Donnarumma, questa sera per la prima volta in campo da ex contro la Salernitana, durante la sua gestione abbia segnato tanti gol contribuendo alla salvezza di una squadra che, fino a metà aprile, sembrava invece condannata alla retrocessione. Leonardo Menichini riuscì a rivitalizzare Coda e a dare fiducia a Donnarumma, entrambi la ripagarono a suon di prestazioni importanti archiviando la pratica salvezza nel doppio spareggio contro il Lanciano ormai condannato al fallimento. Il trainer di Ponsacco, rimpianto oggi da qualche tifoso e reduce dall'esonero di Reggio Emilia, è stato intercettato dai colleghi del sito Macchiedinkiostro e ha dichiarato quanto segue: "Alfredo sta dimostrando di essere un valore aggiunto per questa categoria, al di là del ruolo penso che parlino i numeri, e quelli non mentono mai. Lui e Massimo hanno fatto la differenza, soprattutto da quando tornai sulla panchina granata. Senza togliere nulla agli altri, furono determinanti per la salvezza. Per me è un attaccante che sa dare sia movimento sia presenza in area di rigore, a Empoli sta sfruttando al massimo il sistema di gioco che prevede la presenza di un punto di riferimento al suo fianco, non sarà facile affrontare i toscani. Le cose migliori le ha fatte quando poteva agire intorno a Coda a Salerno e Lapadula a Teramo in passato, così come con Caputo a Empoli oggi. La partenza a zero? Non dipende sempre dalla società, ma spesso anche dalle richieste dei calciatori e dalle offerte di altre squadre, anche se non ne faccio un problema di ruolo. Per me può giocare in tutti i ruoli di attacco, da esterno può sicuramente dare il suo contributo, ovvio che però rischia di perdere qualcosa sotto rete, ma quest’anno sta facendo benissimo, in un attacco a due si esprime al suo meglio".

Menichini, che a Salerno ha vinto un campionato, sfiorato la Supercoppa e ottenuto una salvezza in condizioni obiettivamente difficili, ha chiosato così: "Quella di stasera è una partita difficile, l'Empoli sta facendo benissimo anche grazie al lavoro di Andreazzoli e può contare su una rosa di spessore in tutti i reparti. Non ci sono solo Caputo e Donnarumma, ma anche tanti giocatori di livello come Maietta e Pasqual. La Salernitana è reduce da un periodo positivo, per potersi avvicinare alla zona play off servirebbe il classico filotto di vittorie. Terracciano? Un ottimo ragazzo. Non so perchè ad Empoli non stia giocando, ma il mio ricordo è positivo: nella parte finale della stagione contribuì alla salvezza".

Redazione Sport