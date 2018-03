Probabili formazioni: out anche Tuia, Empoli col tandem Le possibili scelte dei due tecnici in vista della gara di stasera

Empoli e Salernitana scaldano i motori in vista della sfida di stasera al “Castellani”. Entrambe le formazioni hanno diverse indisponibilità importanti, ma chi per un motivo, chi per un altro, sicuramente la sfida sarà giocata fino alla fine con tutte le armi a disposizione. Ma veniamo ora alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Oltre ai noti Pucino e Zito, stamattina i granata hanno dovuto rivedere ulteriormente i propri piani vista l’improvvisa indisponibilità di Tuia, colto nella nottata da un forte attacco di colite. Il match winner della gara contro il Novara alza bandiera bianca, e resta in dubbio anche la sua presenza in panchina. Il tecnico romano, però non rinuncia al suo 4-3-3, ed avanti a Radunovic schiererà una difesa inedita formata da Vitale a sinistra, Casasola a destra, con Schiavi e Monaco coppia centrale. In mezzo al campo il terzetto titolare resta lo stesso della scorsa gara. Una possibile variazione ci potrebbe essere solo al riassestamento del tridente offensivo: le condizioni di Di Roberto non solo ottimali, ed oltre a Rosina si tiene in caldo anche Odjer. Nel caso in cui il ghanese dovesse essere preferito all’ex Crotone, sarebbe Kiyine l’uomo scelto per ricoprire il ruolo di esterno offensivo, o al limite di rifinitore dietro le due punte Sprocati-Bocalon.

Le scelte di Andreazzoli

Nei padroni di casa Andreazzoli tiene tutti con i piedi per terra, e mira a continuare la lunga striscia di risultati positivi. Nel 4-3-1-2 del tecnico ex Roma mancheranno sicuramente Krunic e Ninkovic, ma la qualità della rosa dei toscani resta di altissimo livello. In attacco Zajc si muoverà dietro la coppia d’attacco formata dall’ex Donnarumma e dal capocannoniere del campionato Ciccio Caputo. Tanti gli ex su sponda toscana, oltre questi ultimi due, in panchina ci sono anche Terracciano e Rodriguez.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Schiavi 75%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Di Roberto 50%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Iliadis, Russo, Mantovani, Monaco, Asmah, Popescu, Odjer, Signorelli, Della Rocca, Rosina, Rossi, Palombi.

Ballottaggi:

Schiavi 75% - Mantovani 25%.

Di Roberto 50% - Rosina 25% - Odjer 25% (con quest’ultimo Kiyine in attacco).

In dubbio: Tuia.

Indisponibili: Adamonis, Bernardini, Pucino, Akpa Akpro, Zito, Orlando.

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo; Luperto; Maietta; Pasqual; Bennacer; Castagnetti; Brighi; Zajc; Donnarumma; Caputo. A disp.: Terracciano, Giacomel, Imperiale, Polvani, Lollo, Traorè, Rodriguez.

Simone Gallo