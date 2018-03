350 tifosi al seguito dei granata. Club Mai Sola presente Il gruppo guidato da Antonio Carmando ci crede: "Vincere per la svolta play off"

Al netto dell'indisponibilità di Orlando, Bernardini, Akprò, Zito, Pucino e Tuia che comunque rischiano di pesare nell'economia della gara, la Salernitana potrà contare ancora una volta sul suo più fedele alleato. Nonostante la sfida in notturna e in infrasettimanale, saranno in 350 nel settore ospiti del Castellani a cantare e sventolare con orgoglio e senso di appartenenza bandiere e drappi granata, ennesima dimostrazione d'amore di un popolo profondamente legato alla sua squadra del cuore e che spera di vivere un finale di stagione da protagonista e non da semplice spettatore. "Anche il Trapani, esattamente due anni fa, si trovava in zona retrocessione a questo punto della stagione: finì terzo e sfiorò la serie A ai play off perdendo immeritatamente con il Pescara" ci segnala un lettore tra i commenti, un pensiero forse eccessivamente ottimistico, ma che potrebbe diventare realtà se questa sera i granata, incerottati, riusciranno a portar via punti a cospetto della squadra più forte del campionato e che non perde da diciassette partite. La vittoria dell'Ascoli sul Bari, però, conferma che in questo campionato non esistono risultati scontati e così la Salernitana ha tutto il diritto di crederci fino in fondo, magari sperando in una giornata no dei biancazzurri. Come detto il più fedele alleato ci sarà anche questa sera e la curva Sud presenterà un colpo d'occhio interessante: ben poche tifoserie, al Castellani, hanno staccato tutti questi biglietti e immaginiamo ci sarebbero state ancora più persone se si fosse giocato regolarmente di sabato o di domenica. Immancabile il club Mai Sola del presidente Antonio Carmando: nella foto che vi mostriamo ecco alcuni esponenti del gruppo immortalati nei pressi della stazione di Salerno qualche ora fa prima della partenza in treno per la Toscana. "EMPOLI - SALERNITANA: oggi sicuramente è il crocevia di questo finale di campionato; un risultato positivo, potrebbe dare un senso, e proiettarci verso un entusiasmante rush finale. Altre ipotesi non le prendiamo in considerazione. Forza ragazzi, siamo con voi per abbattere la capolista" si legge sulla pagina facebook ufficiale. Del resto Carmando ha sempre detto, anche dopo il ko di Parma, che quello dei play off è un traguardo alla portata. Per la serie "Sarò pazzo ma ci credo"...

Gaetano Ferraiuolo