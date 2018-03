Serie B: il quadro della dodicesima giornata di ritorno Fari puntati al Castellani di Empoli

E' iniziato ieri sera con l'anticipo tra Ascoli e Bari il dodicesimo turno di ritorno della serie B. E' finita, un po' a sorpresa, con la vittoria dei bianconeri 1-0, che hanno fatto decisamente un passo avanti nella lotta per la salvezza. La capolista Empoli affronta una Salernitana in salute e con il morale alto per i quattro risultati utili consecutivi. I pronostici parlano toscano, ma nel calcio non si può mai dire. Tra le prime dirette inseguitrici, il Frosinone di fronte al pubblico amico dovrà vedersela con lo scorbutico Venezia e il Palermo farà visita alla Virtus Entella, galvanizzata dalla vittoria a Cremona. Cittadella-Spezia vale un posto ai play-off, entrambe sono reduci da risultati negativi e sono in cerca di riscatto. In zona play-out interessanti sfide: Brescia-Pescara, Foggia-Pro Vercelli e Novara-Cesena (in programma domani alle 19). Sui tre campi in palio tre punti importantissimi che valgono praticamente doppio. L'Avellino vuole approfittare del primo dei turni casalinghi consecutivi (compreso il recupero con in Bari) per risalire decisamente la china e per non trovarsi invischiato nelle ultime giornate in posizione scomode di classifica. Chiudono la giornata, oggi Carpi-Ternana e Perugia-Cremonese, domani alle 21.

28 marzo Ascoli-Bari 1-0

Le probabili formazioni:

29 marzo ore 20.30

Avellino-Parma (Stadio Partenio-Lombardi)

Avellino (4-1-4-1): Lezzerini; Laverone, Kresic, Morero, Ngawa; Di Tacchio; Cabezas Segura, De Risio, Moretti, Bidaoui; Ardemagni.

Parma (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Vacca, Scavone; Insigne, Calaio, Da Cruz.

Arbitro: Martinelli.

Diffidati: Castaldo, Di Tacchio, Falasco, Laverone (Avellino); Calaiò, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Scozzarella (Parma).

Brescia-Pescara (Stadio Rigamonti)

Brescia (4-2-3-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Meccariello, Longhi; Tonali, Ndoj; Furlan, Bisoli, Embalo; Torregrossa.

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Fornasier, Coda, Perrotta; Balzano, Pepin, Brugman, Coulibaly, Fiamozzi; Bunino, Cappelluzzo.

Arbitro: Saia.

Diffidati: Meccariello (Brescia); Bovo, Carraro, Machin (Pescara).

Carpi-Ternana Unicusano (Stadio Cabassi)

Carpi (3-5-2): Colombi; Anibal, Poli, Ligi; Pachonik, Sabbione, Mbaye, Jelenic, Di Chiara; Mlechiorri, Garritano.

Ternana (4-3-3): Sala; Vitiello, Rigione, Ferretti, Favalli; Signori, Paolucci, Angiulli; Carretta, Piovaccari, Defendi.

Arbitro: Pillitteri.

Diffidati: Mbakogu, Pasciuti (Carpi); Defendi, Favalli, Montalto, Valjent, Vitiello (Ternana Unicusano).

Squalificati: Brosco (Carpi).

Cittadella-Spezia (Stadio Tombolato)

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Pelagatti, Scaglia, Varnier, Salvi; Settembrini, Pasa, Bartolomei; Schenetti; Arrighini, Strizzolo.

Spezia (4-3-1-2): Di Gennaro; De Col, Giani, Capelli, Augello; Bolzoni, Juande, Pessina; Mastinu; Granoche, Forte.

Arbitro: Marini.

Diffidati: Alfonso, Pasa, Settembrini, Strizzolo (Cittadella); Bolzoni, De Col, Giani, Granoche, Terzi (Spezia).

Squalificati: Mora (Spezia).

Empoli-Salernitana (Stadio Castellani)

Empoli (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Brighi, Castagnetti, Bennacer; Zajc; Donnarumma, Caputo.

Salernitana (4-3-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Monaco, Vitale; Minala, Ricci, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati.

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Pasqual, Veseli (Empoli); Kiyine, Pucino (Salernitana).

Foggia-Pro Vercelli (Stadio Zaccheria)

Foggia (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Martinelli; Kragl, Deli, Gerbo, Agnelli, Zambelli; Nicastro, Mazzeo.

Pro Vercelli (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi, Berra, Konate; Mammarella, Ivan, Vives, Germano, Bifulco; Morra, Reginaldo.

Arbitro: Guccini.

Diffidati: Agnelli (Foggia).

Squalificati: Loiacono (Foggia).

Frosinone-Venezia (Stadio Stirpe)

Frosinone (3-4-1-2): Vigorito, Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Gori, Maiello, Beghetto; Ciano; D.Ciofani, Citro.

Venezia (3-5-2): Audero; Bruscagin, Domizzi, Andelkovic; Frey, Firenze, Stulac, Pinato, Del Grosso; Litteri, Zigoni.

Arbitro: Serra.

Diffidati: Konè (Frosinone).

Virtus Entella-Palermo (Stadio Comunale)

Virtus Entella (3-5-2): Iacobucci; Cremonesi, Ceccarelli, De Santis; Aliji, Acampora, Di Paola, Crimi, Gatto; Llullaku, La Mantia.

Palermo (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Szyminski; Rispoli, Chochev, Jajalo, Szyminski; Coronado; La Gumina, Nestorovski.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati: La Mantia (Virtus Entella).

30 marzo ore 19

Novara-Cesena (Stadio Piola)

Novara (3-4-3): Montipo; Golubovic, Beye, Chiosa; Calderoni, Ronaldo, Casarini, Dickmann; Puscas, Moscati, Macheda.

Cesena (4-4-2): Fulignati; Perticone, Scognamiglio, Suagher, Donkor; Dalmonte, Schiavone, Kupisz, Di Noia; Laribi, Moncini.

Arbitro: Nasca.

Diffidati: Golubovic, Moscati (Novara); Perticone, Suagher (Cesena).

Squalificati: Mantovani, Sansone (Novara).

ore 21

Perugia-Cremonese (Stadio Curi)

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Dellafiore, Del Prete; Mustacchio, Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac; Cerri, Di Carmine.

Cremonese (4-3-1-2): Ujkani; Renzetti, Canini, Claiton, Almici; Arini, Cavion, Cinelli; Castrovilli; Piccolo, Scappini.

Arbitro: Pinzani.

Diffidati: Bianco, Colombatto (Perugia); Cavion (Cremonese).

Maurizio Grillo