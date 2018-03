Puntata speciale di Derby B questa sera su Otto Channel 696 Chiama in diretta allo 0825 23743 Sms o tramite WhatsApp al 342 8725223

Puntata speciale di Derby B, che, in concomitanza della dodicesima giornata di ritorno, vi terrà compagnia in una serata di grande calcio da vivere tutta d'un fiato. Appuntamento sul canale 696 di Otto Channel a partire dalle 20,30. Carmine Quaglia, in compagnia di Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e Peppe Iannicelli, seguiranno in diretta, attraverso i monitor in studio e con collegamenti con gli inviati sui campi, i match di Salernitana e Avellino, aspettando i post gara di entrambe le sfide quando inizierà "Speciale DerBy - Off Side Serie B" con le interviste in diretta a tutti i protagonisti delle gare direttamente dalle mixed zone degli stadi “Castellani” e "Partenio-Lombardi”. Chiama in diretta allo 0825 23743 Sms o tramite WhatsApp al 342 8725223

696 digitale terrestre e in streaming su https://www.ottochannel.tv/direttalive/

Redazione Sport