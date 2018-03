Salernitana, a Empoli sarà dura, ma non parte battuta Dati statistici nettamente a favore della capolista, ma anche a Frosinone...

E' in programma domani alle 20:30 allo stadio Castellani la gara valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Empoli e Salernitana. La squadra di Colantuono è in serie positiva da quattro giornate: tre vittorie, ad Ascoli, in casa contro l'Avellino e Novara, e un ottimo pareggio a Frosinone. Avrà a che fare, però, contro la capolista, che con un attacco al fulmicotone è pronta a minacciare la porta di Radunovic, che vanta la porta inviolata da tre partite (ultimo gol incassato, ad Ascoli proprio allo scadere).

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B , che tengono conto, ovviamente, delle gestioni tecniche precedenti (Andreazzoli ha sostituito Vivarini e Colantuono Bollini), vedono nel confronto nettamente in vantaggio la capolista: gol (66 vs 41), occasioni create e assist (50 vs 31), tiri (428 vs 375), tiri in porta (172 vs 144), percentuale tiri in porta (40 vs 38), tiri fuori area (198 vs 183), tiri dentro area (230 vs 192), corner (147 vs 140), cross fatti (523 vs 521), percentuale cross (45 vs 42), contrasti (549 vs 470), contrasti vinti (549 vs 449), percentuale contrasti (100 vs 96), passaggi (16642 vs 12206), passaggi completati (14280 vs 9810) e percentuale passaggi (86 vs 80). Da parte granata vantaggio solo per: cross fatti (439 vs 537), percentuale cross (41 vs 45) e cross riusciti (179 vs 241). La compagine di Colantuono è anche più “cattiva” per ammonizioni 59 vs 64 ed espulsioni (1 vs 4).

Almeno secondo le statistiche, l'Empoli sembra non dare scampo alla Salernitana. Ma la gara disputata dai granata allo Stirpe di Frosinone ha evidenziato che nulla può darsi scontato, soprattutto nel campionato cadetto. Una cosa salta all'occhio nei dati: la maggiore propensione della compagine di Colantuono a sfruttare le corsie esterne e i relativi cross.

Tra i recordman: Zajc da parte dei padroni di casa, Sprocati per gli ospiti.

Ultimi incontri tra le due squadre

28/10/17 Salernitana-Empoli 2-1

13/04/10 Empoli-Salernitana 5-2

08/12/09 Salernitana-Empoli 1-0

07/03/09 Empoli-Salernitana 2-0

12/10/08 Salernitana-Empoli 0-1

Le gare di campionato ultime cinque

EMPOLI

25/03/18 Pescara-Empoli 0-1

17/03/18 Empoli-Venezia 3-2

11/03/18 Empoli-Virtus Entella 2-1

27/02718 Empoli-Avellino 1-1

24/02/18 Cittadella-Empoli 1-1

SALERNITANA

25/03/18 Salernitana-Novara 1-0

17/03/18 Frosinone-Salernitana 0-0

11/03/18 Salernitana-Avellino 2-0

03/03/18 Ascoli-Salernitana 1-3

26/02/18 Salernitana-Parma 0-1

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Empoli 66 Salernitana 41

Occasioni create

Empoli 50 Salernitana 31

Assist

Empoli 50 Salernitana 31

Reti bianche

Empoli 16 Salernitana 16

Tiri

Empoli 428 Salernitana 375

Tiri in porta

Empoli 172 Salernitana 144

Percentuale tiri in porta

Empoli 40 Salernitana 38

Tiri fuori area

Empoli 198 Salernitana 183

Tiri dentro area

Empoli 230 Salernitana 192

Corner

Empoli 147 Salernitana 143

Cross fatti

Empoli 439 Salernitana 537

Percentuale cross

Empoli 41 Salernitana 45

Cross riusciti

Empoli 179 Salernitana 241

Contrasti

Empoli 549 Salernitana 470

Contrasti vinti

Empoli 549 Salernitana 449

Percentuale contrasti

Empoli 100 Salernitana 96

Passaggi

Empoli 16642 Salernitana 12206

Passaggi completati

Empoli 14280 Salernitana 9810

Percentuale passaggi

Empoli 86 Salernitana 80

Ammonizioni

Empoli 59 Salernitana 64

Espulsioni

Empoli 1 Salernitana 4

GOL

Francesco Caputo (Empoli) 21

Alfredo Donnarumma (Empoli) 18

Mattia Sprocati (Salernitana) 9

Riccardo Bocalon (Salernitana) 8

Miha Zajc (Empoli) 6

Assist e Occasioni create

Miha Zajc (Empoli) 9

Manuel Pasqual (Empoli) 9

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Rade Krunic' (Empoli) 6

Luigi Vitale (Salernitana) 5

AMMONIZIONI

Michele Castagnetti (Empoli) 8

Joseph Minala (Salernitana) 8

Luigi Vitale (Salernitana) 7

Rade Krunic' (Empoli) 7

Francesco Caputo (Empoli) 6