Serie B, i nostri pronostici Quanto finirà Empoli-Salernitana?

Come ogni settimana, la redazione di Granatissimi.Ottopagine propone la rubrica denominata “I nostri pronostici”: a voi toccherà provare a indovinare il risultato della partita tra Empoli e Salernitana in programma tra un'ora allo stadio Castellani, noi ci soffermeremo sulle cinque gare più interessanti della giornata fornendo qualche spunto di riflessione anche agli amanti della “schedina”. Ecco le nostre previsioni:

Frosinone-Venezia: la panchina di Longo, almeno ufficialmente, non traballa, ma quando una squadra così forte non segna e non vince per oltre un mese pur a cospetto di avversari relegati nella zona destra della classifica una riflessione diventa inevitabile. E così, sperando di non rivivere il finale drammatico della passata stagione, la società potrebbe prendere provvedimenti qualora stasera non arrivasse un successo. Il Venezia è osso duro ed ha una classifica straordinaria se rapportata alle potenzialità della rosa, ma Ciofani, Ciano e Dionisi hanno tutte le intenzioni di dare definitivamente un calcio alla crisi e di lanciare il guanto di sfida al Palermo. PRONOSTICO 1

Entella-Palermo: vincere a Cremona è stato fondamentale per i liguri e sicuramente ha restituito morale ad una squadra che sembrava in caduta libera, ma i rosaonero hanno ingranato la marcia giusta e hanno tutte le carte in regola per volare verso la promozione in serie A senza alcun problema. Con un Coronado così nel motore, con Nestorsky in avanti e un centrocampista come Jajalo nulla è impossibile, Tedino sta guidando con saggezza un gruppo che, se vuole davvero ambire al salto di categoria senza passare per i play off, non può non vincere questo tipo di gare. PRONOSTICO 2

Brescia-Pescara: chi lo avrebbe mai detto che per gli abruzzesi sarebbe stato un autentico scontro salvezza? Il passaggio da Zeman ad Epifani ha addirittura peggiorato la situazione e l'emergenza difensiva non aiuterà il Pescara a battere un avversario spinto da tutto lo stadio e caricato come una molla dal presidente Cellino in settimana dopo qualche dichiarazione che aveva fatto discutere. Che possa prevalere la paura di non perdere? Di certo il pallone scotterà, ma un pareggio non servirebbe davvero a nessuno anche spulciando il calendario che attende due club storici, ma fortemetne a rischio retrocessione. PRONOSTICO X

Foggia-Pro Vercelli: per il seguito di pubblico, per la rosa a disposizione e per il gioco espresso in campo i rossoneri meriterebbero una classifica ancora migliore e vincere stasera, alla vigilia del big match interno contro l'Empoli, potrebbe cambiare radicalmente gli obiettivi o, almeno, permettere di vivere un finale di stagione sereno programmando con ambizione il prossimo campionato cadetto. La Pro Vercelli di Grassadonia e Fusco, dal canto suo, se la sta giocando da tempo alla pari con tutti, ma lo Zaccheria, statistiche a parte, è fattore che conta. PRONOSTICO 1

Avellino-Parma: tra infortuni e contestazioni i biancoverdi iniziano questa sera un favorevole ciclo di tre partite interne consecutive, situazione che non si verificava dal 2000 in serie B e che vide protagonista proprio la Salernitana. I ducali hanno voglia di vincere scalare ulteriormente posizioni in classifica approfittando del passo falso del Bari ad Ascoli, ma al Partenio, non è mai semplice e prevediamo una partita divertente e molto equilibrata. PRONOSTICO X

Gaetano Ferraiuolo