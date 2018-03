LIVE | Empoli-Salernitana:le formazioni ufficiali, gioca Odjer Segui la cronaca live della gara tra Empoli-Salernitana su granatissimi.ottopagine.it

Manca poco ed Empoli e Salernitana si giocheranno il 33° turno della Serie B 2017/18. Al “Castellani” le due squadre arrivano con diverse indisponibilità importanti, ma entrambi i tecnici hanno schierato la miglior formazione possibile.

Colantuono non rinuncia al suo 4-3-3, con Vitale al posto dell’infortunato Pucino e con Schiavi al posto di Tuia, quest’ultimo colpito da una forte colite. In mezzo al campo il tecnico romano modifica anche il terzetto composto oggi da Ricci in cabina di regia con Minala e Odjer ai lati. In attacco Di Roberto non ce la fa e va in panchina, al suo posto avanzato Kiyine, il quale potrebbe agire sia come rifinitore che come esterno destro. Nell'ultimo caso sulla fascia opposta ci sarà il solito Sprocati con Bocalon attaccante centrale.

I padroni di casa potranno contare sul miglior tandem d’attacco con il duo Donnarumma-Caputo, supportati da Zajc sulla trequarti. In panchina gli altri due ex granata Terracciano e Rodriguez.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo; Luperto, Maietta, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Lollo; Zajc; Donnarumma, Caputo. A disp.: Terracciano, Giacomel, Imperiale, Polvani, Brighi, Traorè, Rodriguez. All.: Andreazzoli.

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Schiavi, Monaco, Vitale; Minala, Ricci, Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati. A disp.: Iliadis, Russo, Popescu, Mantovani, Signorelli, Della Rocca, Palombi, Di Roberto, Rosina, Rossi. All.: Colantuono.

Arbitro: Minelli di Varese.

Simone Gallo