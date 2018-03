Colantuono: dobbiamo onorare la nostra gente, sono ovunque L'allenatore della Salernitana parla a Sky nel prepartita

Intercettato dai microfoni di Sky, il tecnico granata, Stefano Colantuono, presenta la gara di stasera:

«Vorrei ricordare innanzitutto l’amico fraterno Emiliano Mondonico, facendo le mie condoglianze alla famiglia. Per quanto riguarda la partita di stasera, affronteremo una delle migliori squadre del campionato, e mi fa piacere che Aurelio, allenatore della mia stessa generazione, stia facendo così bene. Cercheremo di fare il meglio possibile e giocarci tutte le nostre possibilità».

Sugli obiettivi e sulle motivazioni:

«Noi giochiamo per noi, e se proprio devo fare un favore ad altre squadre potrei farlo al Bari, squadra a cui sono molto legato. Ma al di là di questo dobbiamo innanzitutto onorare la nostra gente, che fa enormi sacrifici per seguirci ovunque. Dobbiamo restare con i piedi per terra, raggiungere al più presto i 50 punti e poi si vedrà. Penso sicuramente all’anno prossimo, dove la Salernitana festeggerà il centenario, e chissà, magari si potrà fare qualcosa di eccezionale».

Simone Gallo