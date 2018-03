Le pagelle: Odjer e Monaco da applausi, Palombi non incide Schiavi e Radunovic distratti sul primo gol, Sprocati sparisce nella ripresa

Sconfitta immeritata per la Salernitana che, pur non tirando praticamente mai in porta, aveva tenuto bene il campo a cospetto di un Empoli favorito dagli episodi e capace di sfruttare appieno la giornata di grazia dell'ex Alejandro Rodriguez, uno che a Salerno ha sbagliato gol a porta vuota, ma che oggi ha letteralmente cambiato volto ad un match da 0-0 e che i granata non avrebbero meritato affatto di perdere. Ecco le nostre pagelle, spiccano le prestazioni di Monaco e Odjer che hanno disputato un match quasi perfetto giganteggiando dal primo al novantacinquesimo. Stesso discorso varrebbe anche per Schiavi, capace di annullare Caputo e Donnarumma, ma insieme a Radunovic distratto sulla rete del vantaggio toscano:

Radunovic 5: nel primo tempo una respinta corta favorisce la conclusione a botta sicura di Caputo a porta quasi vuota, lo grazia il palo. Torna il Radunovic del girone d'andata quando non esce sul cross lento e prevedibile di Pasqual dalla sinistra, errore da dividere con Schiavi

Vitale 6: sarà un caso ma la Salernitana va in difficoltà quando esce lui dal campo. Non sbaglia nulla in fase difensiva, qualche appoggio impreciso ma anche tanta qualità

Monaco 7: dalle sue parti transitano i due attaccanti più forti della categoria, almeno stando ai numeri, lui si dimostra un muro invalicabile e merita la palma di migliore in campo pur in una serata che ha visto la difesa subire due reti dopo 3 gare di imbattibilità. Rischia quasi l'infortunio nel primo tempo quando salva un gol praticamente fatto anticipando Caputo in spaccata

Schiavi 5,5: era stato da 8 in pagella fino al 75', un autentico leone su Caputo bravo a giganteggiare sia nel gioco aereo, sia nell'uno contro uno. Si fa beffare da Rodriguez, calciatore che conosce benissimo per averci giocato fino a pochi mesi fa. SI aspettava l'uscita di Radunovic, non c'è stata...

Casasola 6: lascia troppo spazio a Pasqual in occasione del cross che permette a Rodriguez di segnare, fino a quel momento era stato impeccabile interpretando il ruolo in maniera perfetta.

Ricci 5,5: è sempre nel vivo del gioco, ma sbaglia una quantità industriale di palloni facendo arrabbiare l'allenatore. Il mister gli chiede di provarci anche dalla distanza, lui appare timido e non riesce mai a trovare il varco giusto. Cala progressivamente con il passare dei minuti

Minala 5,5: alti e bassi per un giocatore che non riesce più ad essere continuo nell'arco dei 90 minuti e che alterna interventi fantastici (splendida una chiusura su Zajic) ad errori banali, come il pallone perso al limite della propria area al 45' che poteva costare carissimo. Nella ripresa combatte fino alla fine, ha sui piedi l'occasione per pareggiare dopo una corta respinta di Maiello, non è freddo come in altre occasioni

Odjer 7: la nota lieta della serata, sembra essere tornato tutto in una volta il calciatore monumentale ammirato nel suo primo anno a Salerno. Corre, lotta, ringhia, recupera palloni, guadagna falli, imposta e si fa sentire dai compagni nei momenti di sofferenza. Cerca anche il gol nel finale, tiro troppo impreciso

Kiyine 5,5: mezzo voto in meno per l'incredibile errore a tempo quasi scaduto che spiana la strada all'Empoli verso il raddoppio. Fino a quel momento era stato tra i migliori, bravissimo a giocare con personalità e spavalderia a cospetto di avversari con trascorsi in categorie superiori

Sprocati 5,5: nell'era Colantuono è uno dei pochi elementi involuto rispetto al girone d'andata. Ha sui piedi una grande occasione, una sorta di un rigore in movimento sciupato malamente da posizione favorevolissima. Nel complesso, però, buone qualità al servizio della squadra. Nella ripresa sparisce dal campo senza mai incidere

Bocalon 5,5: tanta grinta come si è visto nelle ultime settimane, ma arriva sempre secondo sui cross arrivati dal fondo

Palombi 5: contrariamente agli altri due compagni arrivati a gennaio, non sta dando ancora granchè alla causa granata. Se poi dall'altra parte Rodriguez, ceduto a gennaio per fargli spazio, segna due reti...

Popescu 5: ha poche colpe, sia chiaro, ma da quando entra la difesa balla

Colantuono 5,5: la partita è stata preparata in modo perfetto, la prima ora della Salernitana è da grandissima squadra pur senza riuscire quasi mai a calciare in porta. Un Empoli così in difficoltà non si era mai visto nell'area Andreazzoli. Discutibili i cambi, soprattutto l'avvicendamento tra Vitale e Popescu: da quel momento la difesa, sin lì straordinariamente compatta, va in affanno e becca due reti. Nessun tiro in porta, ma la Salernitana avrebbe meritato di più

Gaetano Ferraiuolo