Andreazzoli: "Vittoria sacrosanta, loro zero tiri in porta" Il mister: "La Salernitana mi piace molto, Rodriguez sarà doppiamente felice"

Durante la trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, molto soddisfatto per la prestazione offerta dalla squadra e per la doppietta di Rodriguez, conferma del fatto che la sua rosa è talmente ampia che anche le cosiddette riserve possono fare la differenza quando Caputo e Donnarumma non brillano. Ecco le sue dichiaraizioni: "Il tabellino finale parla di 17 tiri in porta, 9 nello specchio, e che il nostro portiere non ha fatto una parata. Abbiamo avuto diverse situazioni molto favorevoli in entrambi i tempi, compreso il palo di Caputo. In altre situazioni abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, ma è indubbiamente vero che è stata un’ottima Salernitana proprio come mi aspettavo: squadra compatta, che segue l’allenatore e che mette in pratica quello che prepara. Non ci siamo fatti sorprendere dal loro cambio tattico, sono stati bravi a ridurre il nostro possesso senza farci fraseggiare. Nel complesso credo che i dati siano inequivocabili, loro non hanno mai calciato in porta. Rodriguez? E’ il suo lavoro e lo abbiamo preso per questo, ha segnato contro la sua ex squadra e sarà un motivo di soddisfazione in più. Sono contento per lui, già in passato aveva dimostrato di essere un ragazzo all’altezza di questo gruppo”. Il mister elogia la Salernitana e non vuol sentire parlare di fuga promozione: “Mi aspettavo questa Salernitana, una squadra che a me piace moltissimo e che sa giocare al calcio. Lo avevo detto ai ragazzi ieri e in conferenza stampa: non era semplice battere i granata. Ci siamo riusciti, abbiamo superato l’ostacolo Salerno e dobbiamo concentrarci sulla trasferta di Foggia in programma lunedì. La serie A lasciamola stare, sono discorsi prematuri che non mi interessano”

Gaetano Ferraiuolo