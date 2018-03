Pasqual: "I granata ci mettono sempre in difficoltà" Il capitano: "Una delle poche squadre che qui è venuta a giocare la partita senza chiudersi"

Nel corso della trasmissione Derby in onda questa sera su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) è intervenuto il capitano dell'Empoli Manuel Pasqual, come sempre tra i migliori in campo e artefice del primo gol- quello decisivo- con un assist al bacio per Rodriguez. Ecco le sue parole: "La Salernitana una delle squadre che ci ha messo maggiormente in difficoltà, venivano da 4 risultati utili di fila e avevano grosso entusiasmo, ancor di più rispetto alla partita d’andata. Non si vincono tre partite e non si pareggia a Frosinone per caso, il mister ci aveva detto che bisognava prestare particolare attenzione ai granata senza pensare di averla già vinta ancor prima di giocare. In campo puntavano sempre sull’uno contro uno, ma alla lunga sono calati fisicamente ed è venuta fuori la nostra qualità. Mancano ancora 10 partite e ci sono tanti punti in palio, ma quando ottieni 18 risultati utili consecutivi vuol dire che la mentalità è quella giusta. Quanto alla Salernitana, va elogiata perché non è venuta qui per chiudersi e cercava di giocarsela con trame di gioco studiate: è raro che una squadra che lotti per non retrocedere assuma questo atteggiamento”.

Redazione Sport